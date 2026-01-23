قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

أسماء عبد الحفيظ

 يتساءل الكثيرون: لماذا يكون طعم الأكل في المطاعم مختلفًا وأكثر جاذبية، رغم استخدام نفس المكونات المتوفرة في البيت؟ السر لا يكمن في وصفات معقدة أو مكونات غالية، بل في إضافات بسيطة وحِيَل ذكية يعتمد عليها الطهاة المحترفون لتعزيز النكهة وإبراز الطعم النهائي.

في هذا التقرير، نكشف 7 إضافات أساسية يمكنها تحويل الأكلات المنزلية العادية إلى طعم يضاهي المطاعم، كشفت عنها الشيف سارة الحافظ.

1. الزبدة بدلًا من الزيت فقط

من أهم أسرار المطاعم استخدام الزبدة أو خلطها مع الزيت، خاصة في تشويح الخضار أو تحضير الصلصات. الزبدة تضيف عمقًا في النكهة ولمسة غنية لا يوفرها الزيت وحده، حتى لو كانت الكمية صغيرة.

2. المرقة بدل الماء

عند تحضير الأرز، المكرونة، أو الصلصات، يعتمد الطهاة على مرقة الدجاج أو اللحمة بدل الماء. هذه الإضافة البسيطة تمنح الطعام طعمًا مركزًا وقويًا، حتى دون إضافة توابل كثيرة.

3. الثوم والبصل الطازج

الفرق بين الطهي المنزلي وطعم المطاعم يظهر بوضوح في استخدام الثوم والبصل الطازج بدل البودرة الجاهزة. تشويح الثوم والبصل جيدًا على نار هادئة يطلق الزيوت الطبيعية ويعطي نكهة أعمق وأكثر توازنًا.

4. لمسة سكر خفيفة

قد تبدو الفكرة غريبة، لكن إضافة رشة سكر صغيرة إلى الصلصات الحمراء أو البيضاء توازن الحموضة وتبرز الطعم العام، وهي حيلة معروفة في المطابخ الاحترافية، خاصة مع صلصة الطماطم.

5. الخل أو الليمون في التوقيت الصحيح

المطاعم لا تكثر من الحموضة، لكنها تضيف نقطة خل أو عصرة ليمون في نهاية الطهي، وليس أثناءه. هذه الخطوة تعطي انتعاشًا للطعم وتمنع الإحساس بالثِقل، خاصة في الأكلات الدسمة.

6. تحميص البهارات

بدل إضافة البهارات مباشرة، يقوم الطهاة بتحميصها سريعًا في قليل من الزيت أو الزبدة. هذه الطريقة تُطلق الزيوت العطرية داخل البهارات، فتكون النكهة أقوى وأوضح دون زيادة الكمية.

7. الصبر وعدم الاستعجال

أحد أهم أسرار المطاعم هو الوقت. الطهي على نار هادئة وترك المكونات تتجانس يمنح الطعام طعمًا متوازنًا. الاستعجال في التقليب أو رفع الأكلة قبل اكتمال النضج يفقدها الكثير من النكهة.

أخطاء شائعة تفسد طعم الأكل في البيت

  • الطهي على نار عالية طوال الوقت
  • عدم تذوق الطعام أثناء التحضير
  • إضافة كل التوابل دفعة واحدة
  • استخدام مكونات باردة مباشرة من الثلاجة

لماذا تنجح هذه الإضافات؟

لأنها تعتمد على تعزيز الطعم الطبيعي للمكونات بدل إخفائه. المطاعم لا تُكثر التوابل بلا داعٍ، بل توازن بين الدهون، الحموضة، والملوحة للحصول على نكهة متكاملة.

