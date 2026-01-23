تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي

خلال الساعات الماضية، تعرض الداعية السلفي الشيخ مصطفى العدوي، لأزمة قلبية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وقال نجل الشيخ مصطفى العدوي، في تصريحات له، إن والده دخل غرفة العمليات لإجراء قسطرة عاجلة على القلب.

وطالب محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل، قائلًا: دعواتكم بالشفاء للوالد الكريم، فهو داخل العمليات الآن لإجراء قسطرة إثر أزمة قلبية مفاجئة.



وطمأن شقيق الشيخ مصطفى العدوي فى وقت لاحق محبيه على حالته الصحية، قائلا: إن الشيخ خرج من غرفة العمليات بنجاح بعد تركيب دعامتين وإجراء توسيع للشرايين، منوها أنه سيظل تحت المتابعة الطبية داخل المستشفى خلال الفترة المقبلة.



ولفت إلى أن الأطباء أوصوا بمنع الزيارات تمامًا في الوقت الحالي، حرصًا على استقرار حالته الصحية، داعيًا الجميع إلى استمرار الدعاء له بالشفاء التام والعافية.