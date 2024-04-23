وفاة حفيد الداعية السلفي مصطفى العدوي إثر وقوعه في النهر

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حفيد الداعية السلفي مصطفى العدوي، إثر وقوعه في النهر.

ونشر صالح مصطفى العدوي، منشورا على صفحته على فيس بوك: (إنا لله وإنا إليه راجعون، لطفك بنا يا رب حادث وقوع في النهر، وفاة مصطفى عبدالرازق ابن أختي نسال الله أن يجعله ذخرا لوالديه في الجنة، وإصابة نهى وعبد الرحمن إخواني، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم وألا يرينا فيهم مكروها، دعواتكم بالله عليكم).

وسادت حالة من الحزن الشديد على محبي الشيخ مصطفى العدوي، داعين المولى عز وجل أن يرحم الفقيد، ويرزق المصابين بالشفاء العاجل ويصبر أسرتهم على ما أصابهم.