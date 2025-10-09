قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يعطل سموتريتش وبن غفير موافقة حكومة نتنياهو على اتفاق غزة ؟
يغفر الله لعباده يومي الإثنين والخميس إلا لواحد فقط.. فمن هو؟
رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب بغزة
بالمستندات| 12 مليون جنيه و21 ألف دولار وراتب شهري 55 ألف جنيه.. حصيلة دعم مصر لـ كيشو
سعر الذهب مساء اليوم 9-10-2025
مريض نفسي.. الداخلية تكشف حقيقة تعرض شخص لمحاولة قتل
كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح بالتبرع لنادي الزمالك
إحالة ناشر فيديو مُخِل على طريق المحور والمتهمين للمحاكمة
إصابة 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى جنوب شرق أسوان
مصر أرست دعائم السلام.. مستقبل وطن يشيد بنجاح مفاوضات وقف حرب غزة
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة
القبض على طالب اعتدى على مواطن بإشارات خادشة بالتجمع
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الخميس، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.


واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم عبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الخميس

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4637 جنيهات للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5410 جنيها.

وسعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 6182 جنيهات للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 43280 جنيها.


واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عبيدة أمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.62 جنيه للبيع و47.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.39 جنيه للبيع، و55.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني  63.87 جنيه للبيع،  63.67 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.69 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.96 جنيه للبيع، و12.92 جنيه للشراء.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم مازالت البلاد تتأثر بوجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد على تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة فى معظم محافظات شمال البلاد، والذى يستمر معها سقوط أمطار، ما بين خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

سقوط أمطار تمتد إلى القاهرة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأمطار تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة بالمحافظات الداخلية من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبري.

وتابعت أن اليوم هناك تراجع وإنخفاض قيم درجات الحرارة فى معظم محافظات الجمهورية، والعظمي على القاهرة الكبري تصل من 28 إلى 29 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء خريفية على مدار اليوم، ومائلة للحرارة فترات النهار فى معظم المحافظات الشمالية، وأكثر حرارة فى محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل هناك مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة، والأجواء معتدلة فى ساعات الليل الأولي، والصغري بالقاهرة الكبري من 20 إلى 21 درجة مئوية، و18 و19 درجة بالمدن الجديدة، مع استمرار نشاط للرياح فى المناطق الداخلية بالوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد.

إضطراب حركة الملاحة البحرية

وحذرت من إضطراب حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسواحل مطروح والعلمين والإسكندرية ومناطق من الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط وبور سعيد، ولكن البحر الاحمر معتدل ومؤهل لأعمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس
حول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة
جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21 درجة

الدولار سعر الدولار صدى البلد حالة الطقس حالة الطقس اليوم

