عايزة تاخد ابني وتهرب برا مصر.. أول تعليق من محمود حجازي بعد بلاغ زوجته بتعديه عليها

كشف الفنان محمود حجازي عن سبب البلاغ المقدم من زوجته ضده، موضحاً أن الأمر بشأن البلاغ المقدم منه بمنع سفر ابنه معها.

أزمة محمود حجازي وزوجته

وكتب حجازي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بسم الله الرحمن الرحيم

{ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ }

صدق الله العظيم

أنا مش حابب خالص اتكلم ولا عمري بحب اتكلم عن حياتي الشخصيه ولا بتكون مجال للناس

احتراما لوجود ابني يوسف بيننا ولكن والله العظيم والله العظيم هي بتعمل كل ده عشان عايزه تاخد ابني يوسف وتهرب بره مصر وعايزه تاخد اي حكم عشان تطلب مني التنازل عن منع سفره وانا بعيدا كل البعد لما تردد علي السوشيال ميديا ولكن أنا انظر لوجود طفل بيننا واحتراما لنفسي ولابني وأم ابني للأسف هلتزم الصمت ومش هتكلم في تفاصيل غير في مكانها السليم وليس للتشويه للتوضيح فقط وكفايا غير حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا موجود ،جمعه مباركه عليكم جميعا ".

رد الفنان محمود حجازي على الأخبار المتداولة بشأن اتهامه بالاعتداء على زوجته، والتي تم تداولها تحت عنوان نشر تقرير طبي يفيد بوجود إصابات، وقال لـ صدى البلد أن ما يتم تداوله غير صحيح جملةً وتفصيلًا.

وأوضح محمود حجازي، أن ما حدث لا يتجاوز كونه محضرًا كيديًا وإشاعات مغرضة الهدف منها منعه من حقه القانوني في حماية نجله، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لمنع سفر الطفل بعد علمه بوجود نية للهروب به خارج مصر دون موافقته.

وأضاف أن المحامي الخاص بالطرف الآخر يسعى إلى الشهرة وإثارة الجدل الإعلامي على حساب أسرة وطفل صغير، مضيفا: «للأسف لا أحد يراعي مصلحة الطفل، وكل ما يحدث هو تصفية حسابات، وحسبي الله ونعم الوكيل».

وشدد حجازي على ثقته الكاملة في القضاء المصري، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وحقوق نجله، وأن الحقيقة ستظهر كاملة في الوقت المناسب.