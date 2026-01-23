قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
فن وثقافة

أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة
سعيد فراج

نشر الموسيقار أحمد أبو زهرة -نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة- بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأخبار الكاذبة والشائعات. 

وقال، أحمد أبو زهرة، في بيانه: «بيان من اسرة الفنان عبد الرحمن ابوزهرة.. سوف نقوم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمقاضاة الصفحات الكاذبة والتي تعتمد علي أخبار مفبركة من اجل السعي وراء التريندات.. حيث قامت بعض الصفحات للأسف بنشر صور مفبركة وكلام عن لساني مع نشر استغاثة علي لسان الوالد انه لا يجد ثمن الدواء ولا يستطيع ان يجد حتي ثمن الأكل والشرب وهذا كله هراء و  عاري تماما من الصحة ولم يحدث».

واختتم البيان: «بما ان هذا يعتبر اسوء انواع التشهير له و لكل اسرته فلن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذا العبث». 

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر وزارة المالية

وجه الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، الشكر لوزير المالية لمتابعة أزمة الحجز على حساب والده.

وكتب نجل أبو زهرة عبر حسابه على فيسبوك: “أتقدم بخالص الشكر والعرفان لوزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعة موضوع الحجز على حساب الوالد ولقد أمر بفتح تحقيق في الواقعة وتم رفع الحجز عن الحساب، واتمني ان تكون بداية الحل لهذا الموضوع ويتم قفل ملفه الضريبي تماما بما أنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من خمس سنوات”.

عبد الرحمن أبو زهرة أحمد أبو زهرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

