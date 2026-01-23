متهم بالتعــ.دي على زوجته.. محمود حجازي يكشف حقيقة الادعاءات وعلاقة نجله

رد الفنان محمود حجازي على الأخبار المتداولة بشأن اتهامه بالاعتداء على زوجته، والتي تم تداولها تحت عنوان نشر تقرير طبي يفيد بوجود إصابات، وقال لـ صدى البلد أن ما يتم تداوله غير صحيح جملةً وتفصيلًا.



وأوضح محمود حجازي، أن ما حدث لا يتجاوز كونه محضرًا كيديًا وإشاعات مغرضة الهدف منها منعه من حقه القانوني في حماية نجله، مشيرًا إلى أن هناك محاولة لمنع سفر الطفل بعد علمه بوجود نية للهروب به خارج مصر دون موافقته.



وأضاف أن المحامي الخاص بالطرف الآخر يسعى إلى الشهرة وإثارة الجدل الإعلامي على حساب أسرة وطفل صغير، مضيفا: «للأسف لا أحد يراعي مصلحة الطفل، وكل ما يحدث هو تصفية حسابات، وحسبي الله ونعم الوكيل».



وشدد حجازي على ثقته الكاملة في القضاء المصري، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وحقوق نجله، وأن الحقيقة ستظهر كاملة في الوقت المناسب.



