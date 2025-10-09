رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة

أعرب رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام روتو، عن دعمه لجهود مصر في قطاع غزة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جمهورية كينيا، مساء اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، التي تعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدي كينيا.

ورحب الدكتور ويليام روتو، برئيس الوزراء ومشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الكوميسا.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيس، إلى رئيس جمهورية كينيا، مُثمناً كلمة رئيس كينيا خلال القمة، وكذا أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي، والدور الإيجابي الذي تلعبه كينيا في القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة كينيا في أقرب فرصة مُمكنة، مُشيراً إلى حالة الزخم التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكيني إلى مصر في يناير 2025.

كما أعرب مدبولي عن تقديره لاستضافة كينيا لقمة الكوميسا، مُتقدماً بالتهنئة لتولي الرئيس "روتو" رئاسة التجمع خلال مدة العام المقبل، مُشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر لهذا التجمع، والذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا، مُؤكداً في الوقت نفسه استعداد مصر للتعاون وتقديم الدعم الكامل للجانب الكيني لإنجاح رئاسته للتجمع.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، مُعرباً عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصةً القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الدواء، مؤكداً استعداد مصر للتعاون مع كينيا في كافة المجالات، لا سيما في إطار مبادرة التعاون المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي.

وأشار مدبولي إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال في إنشاء سد يوليوس نيريري، الأمر الذي يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مثل الوضع في غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولي من وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أعرب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن تطلعه لاستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأحد القادة العظماء في القارة، مٌعرباً عن تقديره للتعاون بين الجانبين.

