فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أعرب رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام روتو، عن دعمه لجهود مصر في قطاع غزة، وكذا تقديره لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جمهورية كينيا، مساء اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، التي تعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدي كينيا.
ورحب الدكتور ويليام روتو، برئيس الوزراء ومشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة الكوميسا.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات السيد الرئيس، إلى رئيس جمهورية كينيا، مُثمناً كلمة رئيس كينيا خلال القمة، وكذا أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي، والدور الإيجابي الذي تلعبه كينيا في القارة الإفريقية.
وأكد رئيس الوزراء تطلع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة كينيا في أقرب فرصة مُمكنة، مُشيراً إلى حالة الزخم التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكيني إلى مصر في يناير 2025.
كما أعرب مدبولي عن تقديره لاستضافة كينيا لقمة الكوميسا، مُتقدماً بالتهنئة لتولي الرئيس "روتو" رئاسة التجمع خلال مدة العام المقبل، مُشيراً إلى الاهتمام الذي توليه مصر لهذا التجمع، والذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا، مُؤكداً في الوقت نفسه استعداد مصر للتعاون وتقديم الدعم الكامل للجانب الكيني لإنجاح رئاسته للتجمع.
ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، مُعرباً عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصةً القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الدواء، مؤكداً استعداد مصر للتعاون مع كينيا في كافة المجالات، لا سيما في إطار مبادرة التعاون المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي.
وأشار مدبولي إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال في إنشاء سد يوليوس نيريري، الأمر الذي يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل.
وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مثل الوضع في غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولي من وقف إطلاق النار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن تطلعه لاستقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كأحد القادة العظماء في القارة، مٌعرباً عن تقديره للتعاون بين الجانبين.
 

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الصداع

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته

