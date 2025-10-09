مملكة البحرين تتابع الإنجاز التاريخي بالتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في غزة

أكدت وزارة خارجية مملكة البحرين أنها تتابع عن كثب الإعلان عن الإنجاز التاريخي بالتوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتناول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وعبّرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الخميس - عن تقدير مملكة البحرين لجهود الرئيس الأمريكي وجهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب، داعيةً الأطراف المعنية إلى تحمل المسؤولية والالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق، وأن تتضافر الجهود الإقليمية والدولية بالإسهام في تحقيق وقفٍ شاملٍ ودائمٍ للحرب، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأهالي القطاع.

