أحلى فنجان قهوة..الملكة رانيا تشارك جمهورها صورة مع زوجها عاهل الأردن

شاركت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على انستجرام، جمهورها صورة تجمعها بزوجها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن.

وعلقت الملكة رانيا علي الصورة كاتبه : “أحلى فنجان قهوة".

وكانت قد هنأت الملكة رانيا العبدالله، زوجها الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بمناسبة عيد ميلاده، في لفتة رومانسية وإنسانية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت الملكة صورة تجمعها بالملك، وعلّقت عليها قائلة: "كيف لا أستند إلى قلبك، ووطن بأكمله يستند إليك! كل عام وأنت السند والشريك".

يُذكر أن الملكة رانيا ولدت في 31 أغسطس 1970، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 1991، وبعد ذلك بدأت حياتها العملية في قطاع البنوك في الأردن ثم عملت في مجال تكنولوجيا المعلومات.



