أصل الحكاية

عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟

أحمد أيمن

أعلنت دار المزادات Iconic Auctioneer، عن بيع سيارة الملكة إليزابيث الثانية، وهي سيارة من طراز "رينج روفر"، والتي امتلكتها بين عامي 2006 و2008. 

وبحسب دار المزادات، فإن بيع سيارة الملكة إليزابيث الثانية؛ يمثل حدثا مهما في عالم السيارات النادرة، حيث يجمع بين الرفاهية والتاريخ.

سيارة الملكة إليزابيث الثانية

تعد سيارة الملكة إليزابيث من السيارات النادرة في السوق، وهو ما يجعل بيعها يمثل فرصة استثنائية لهواة جمع السيارات وعشاقها، حيث أشار روب هوبارد، المدير الإداري في دار آيكونيك، إلى أن "ندرة الطراز يجعله ذو قيمة خاصة". 

وجرى تسليم السيارة إلى الملكة لاستخدامها الحصري في أبريل 2006، وظلت في الخدمة الملكية بشكل رئيسي في قلعة وندسور حتى تم إيقاف تشغيلها في أواخر مايو 2008. 

ويمكن رؤية الملكة وهي تقود السيارة في مجموعة من الصور الشهيرة التي تم التقاطها لها، حيث كانت ترتدي نظارات شمسية وحجاباً، وهي صورة مألوفة في الصحافة البريطانية.
 

سعر سيارة الملكة إليزابيث

سيتم عرض السيارة في مزاد للسيارات يوم 23 أغسطس، ويتراوح سعرها المتوقع بين 50 ألفا و70 ألف جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريباً بين 67 ألفا و93 ألفا دولار.

وعلى الرغم من أن السيارة قد قطعت ما يقارب 120,000 ميل منذ عام 2006، إلا أن تصميمها الداخلي يشير إلى أنها قد حافظت على حالتها الجيدة، حيث تمت إزالة أي خدوش بلمسة طلاء خفيفة، وخضعت السيارة لصيانة حديثة؛ استعدادًا للبيع. 

وتأتي السيارة أيضاً مع محفظتها الجلدية الزرقاء الأصلية، وكتيبات الإرشادات، بالإضافة إلى سجل صيانة شامل.

رحيل الملكة إليزابيث الثانية

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية- أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش- قبل 3 أعوام في مقر إقامتها في بالمورال باسكتلندا، حيث قضت معظم الصيف هناك، عن عمر يناهز 96 عاما، بعد سبعين سنة في الحكم.

واعتلت الملكة الراحلة، العرش، في عام 1952، وشهد عصرها تغيرات اجتماعية هائلة.

وقال ابنها الملك تشارلز الثالث،: "لحظة وفاة والدتي الحبيبة جلالة الملكة، من أكثر اللحظات حزنا لي ولكل أعضاء عائلتي"، وإن رحيلها سيترك "شعورا عميقا بالحزن" حول العالم.

وأضاف: "بعميق الأسى ننعى رحيل ملكة محبوبة وأُمٍّ غالية. وإني لأعلم أن الحزن على رحيلها سيعمّ بريطانيا ودول اتحاد الكومنولث، وسيشعر به عدد لا يحصى من البشر حول العالم".

اليزابيث سيارة اليزابيث سعر سيارة اليزابيث رحيل الملكة اليزابيث بيع سيارة الملكة اليزابيث

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية
أطعمة تزيد من غازات المعدة
أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية
سيارات
