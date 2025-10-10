قيادي بفتح لصدى البلد: اتفاق شرم الشيخ يؤسس لمرحلة فلسطينية جديدة تنهض من ركام الإبادة

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن «اتفاق شرم الشيخ الذي وُقّع فجر اليوم يشكّل تحولًا سياسيًا هاماً في مسار المواجهة مع الإبادة الإسرائيلية، ويعبّر عن الإرادة الفلسطينية الراسخة التي استطاعت أن تنتزع من قلب الدمار والإبادة بداية مسار جديد نحو حماية شعبنا وحقوقه».

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاتفاق، القائم على إطار خطة الرئيس ترمب، يتضمن وقف العدوان والإبادة الإسرائيلية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال تدريجيًا، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ومنذ بداية هذه الحرب الظالمة حرص على التواصل الدائم مع كافة الجهات، بما فيها الفصائل الفلسطينية، خصوصًا حركة حماس، من أجل انتزاع اتفاق مشرّف ينهي المذبحة في غزة.

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن وحدة الفصائل الفلسطينية في شرم الشيخ شكّلت لحظة وعي وطني عميقة أكدت أن المعاناة الجماعية لشعبنا هي البوصلة الحقيقية للنضال الفلسطيني، مثمنًا في الوقت نفسه الجهود العظيمة لكل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية التي أسهمت في وقف نزيف الدم الفلسطيني.

واختتم دلياني بالتأكيد على أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يحيّي صمود شعبنا الفلسطيني، ويترحم على شهدائنا، ويدعو المجتمع الدولي إلى إلزام حكومة الابادة الإسرائيلية بتنفيذ الاتفاق، وإلى دعم الجهود الرامية لإعادة إعمار غزة وتمكين شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.