الأنبا باخوم يترأس مهرجان "خليك فرحان" لفرح وعطاء بالقاهرة

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ميرنا رزق

برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "خليك فرحان"، ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، مهرجان فرح وعطاء بالقاهرة، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالمعادي.

شارك في اليوم الأب يوحنا عادل، راعي الكنيسة، والأب جورج جميل، المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، وعدد من الآباء الكهنة، وخدام وخادمات، ومخدومو فرح وعطاء، من مختلف كنائس القاهرة.

شارك أيضًا بعض مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ سعد طلعت، كما ساعد في تنظيم اليوم كشافة كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية، ناقلًا تهنئة غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق إلى جميع الحاضرين.

واستهل الأب المطران عظته بالحديث عن رسالة الحبر الأعظم حول "يوبيل الرجاء"، مؤكدًا أن يوبيل الرجاء هو دعوة لأغنياء السن، للنظر تجاه الشيخوخة المليئة بالنعم الوفيرة في عيني الله، كما أنه دعوة لنا جميعًا، من أجل تبعية الرب يسوع.

وأشار النائب البطريركي إلى أن يوبيل الرجاء هو عام التحرر من الخطايا، والضعفات، لأن الرجاء لا يخيب صاحبه، مشددًا أن الرجاء هو دعوة للحب، والصلاة، ولقاء يسوع، ذاكرًا بعض الشخصيات الكتابية التي دعاها الله في شيخوختها.

تضمن اليوم أيضًا الفقرات المتنوعة، وتكريم جميع الفائزين، الذين شاركوا في مسابقات المهرجان الإيبارشي، من قِبل نيافة الأنبا باخوم.

