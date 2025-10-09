قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
كوشنر وويتكوف ينضمان لاجتماع إسرائيلي لمناقشة خطة وقف الحرب بغزة
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل
أبو العينين: هذه الوزارة اتعرض عليا اتولى قيادتها من كام سنة ورفضت
المصري الديمقراطي الاجتماعي: أكثر من 20 مرشحا تقدموا بأوراقهم على المقاعد الفردية لخوض انتخابات النواب

منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
عبد الرحمن سرحان

أعلنت منى شماخ، أمين إعلام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمسؤول الإعلامي للحملة الانتخابية للحزب في انتخابات مجلس النواب 2025، أن الخطة الإعلامية الجديدة تهدف إلى تقديم صورة حقيقية عن الحزب ومسيرته ومواقفه، والتواصل مع المواطنين بلغة قريبة وواضحة تعكس روح الحزب ومبادئه.

وقالت شماخ إن الحملة الإعلامية التي تحمل شعار "إحنا صوتك" تسعى إلى تعريف الجمهور بتاريخ الحزب ونشأته ورسائله الأساسية، وشرح مبادئه التي تأسس عليها، وكيف تنعكس هذه المبادئ في مواقفه البرلمانية والسياسية. وأضافت أن الحزب سيبرز خلال الحملة مواقفه السابقة في البرلمان، وخاصة رفضه للموازنات غير العادلة والقروض المرهقة وارتفاع الأسعار، باعتبارها مواقف تجسد رؤيته الاجتماعية والديمقراطية.

وأشارت إلى أن خطة الحزب تركز على التفاعل المباشر مع المواطنين ودعوتهم للمشاركة في النقاشات واقتراح الحلول لقضاياهم، إلى جانب تسليط الضوء على أهداف الحزب في المرحلة المقبلة، ومنها العدالة الاقتصادية، ودعم الصحة والتعليم، وحماية الحريات العامة. وأكدت أن الحزب يراهن على وعي المواطنين وقدرته على إيصال أفكاره بلغة بسيطة وواضحة، بعيدًا عن الشعارات الجوفاء أو الوعود البراقة.

وأضافت شماخ أن الحملة تعتمد على التنسيق الكامل بين المقر الرئيسي والمرشحين في المحافظات، مع التركيز على الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية للوصول إلى جمهور أوسع، خاصة الشباب، مشيرة إلى أن شباب الحزب سيكونون في طليعة الجهود التطوعية لتنظيم الفعاليات والتفاعل عبر المنصات الرقمية.

واختتمت بتأكيد أن الحزب يسعى لتقديم نموذج مختلف في الدعاية السياسية يقوم على الصدق والاحترام والمنافسة المسؤولة، بما يعكس قيم الحزب وحرصه على أن يكون صوتًا حقيقيًا للمواطنين.
جدير بالذكر أن أكثر من عشرين مرشحًا من إجمالي أربعين من مرشحي الحزب على المقاعد الفردية قد قدموا أوراق ترشحهم خلال اليومين الماضيين، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الحملة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب النواب

