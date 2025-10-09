قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ

الطائرات تحلق بعلم مصر وفلسطين
ايمن محمد

عمت الفرحة كل العالم العربي والإسلامي بل  كل دول العالم بنجاح مصر بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب علي غزة

وبعدما نجحت مصر في التوصل لاتفاق قادته مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ وبعد نجاح المفاوضات والتوصل لانهاء الحرب. 

عمت الفرحة كل أبناء جنوب سيناء وشرم الشيخ وقد انطلقت اليوم طائرات تحمل اعلام مصر وفلسطين لترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ. 

ورصد موقع " صدي البلد"  الإخباري مظاهر الفرحة حيث حلقت طائرات باعلام مصر وفلسطين وسط فرحة مواطني جنوب سيناء وشرم الشيخ 

وأعرب مواطني جنوب سيناء عن فرحته بالتوصل الي السلام من أرض السلام شرم الشيخ. 

وقالت شيرين الهواري عضو المجلس القومي للمرأة والخبيرة السياحية بشرم الشيخ أن فرحة العالم انطلقت من أرض السلام بشرم الشيخ بعد أن نجحت مصر في وقف الحرب علي غزة. 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي صفحة رئاسة جمهورية مصر العربية :" شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، ارض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة .

جنوب سيناء شرم الشيخ طائرات تحلق سماء علم مصر وفلسطين

