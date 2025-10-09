فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ

عمت الفرحة كل العالم العربي والإسلامي بل كل دول العالم بنجاح مصر بالتوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب علي غزة.

وبعدما نجحت مصر في التوصل لاتفاق قادته مصر في مدينة السلام بشرم الشيخ وبعد نجاح المفاوضات والتوصل لانهاء الحرب.

عمت الفرحة كل أبناء جنوب سيناء وشرم الشيخ وقد انطلقت اليوم طائرات تحمل اعلام مصر وفلسطين لترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ.

ورصد موقع " صدي البلد" الإخباري مظاهر الفرحة حيث حلقت طائرات باعلام مصر وفلسطين وسط فرحة مواطني جنوب سيناء وشرم الشيخ

وأعرب مواطني جنوب سيناء عن فرحته بالتوصل الي السلام من أرض السلام شرم الشيخ.

وقالت شيرين الهواري عضو المجلس القومي للمرأة والخبيرة السياحية بشرم الشيخ أن فرحة العالم انطلقت من أرض السلام بشرم الشيخ بعد أن نجحت مصر في وقف الحرب علي غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي صفحة رئاسة جمهورية مصر العربية :" شهد العالم لحظة تاريخية تُجسّد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب ، من شرم الشيخ، ارض السلام ومهد الحوار والتقارب، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة، وفقاً لخطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب، وبرعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة .