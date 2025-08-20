أكثر من مجرد روتين صباحي.. تأثير القهوة على المزاج والطاقة بحسب العلم

فنجان القهوة الصباحي ليس مجرد عادة متكررة أو طقس يومي يرافق بداية النهار، بل يبدو أنه يحمل في طياته تأثيرات عصبية ونفسية حقيقية تنعكس مباشرة على المشاعر ومستويات النشاط والحيوية.

هذا ما توصلت إليه دراسة علمية حديثة مشتركة بين جامعتي بيليفيلد الألمانية ووارويك البريطانية، حيث قدمت فهمًا أعمق للدور الذي يلعبه الكافيين في تعزيز الحالة المزاجية وتحفيز الدماغ.

القهوة والسعادة.. دراسة ميدانية

تابع الباحثون 236 شابًا بالغًا في ألمانيا على مدار أربعة أسابيع، باستخدام استبيانات يومية عبر الهواتف الذكية، لتسجيل تأثير تناول المشروبات المحتوية على الكافيين، وخاصة القهوة، على شعورهم اليومي بالسعادة والنشاط.

وأظهرت النتائج بشكل واضح أن الأيام التي تناول فيها المشاركون القهوة أو مشروبات غنية بالكافيين، شهدت ارتفاعًا في مستويات الطاقة والمزاج الإيجابي، مقارنة بالأيام التي خلت من الكافيين. لم يكن هذا التحسّن مزاجيًا فقط، بل لوحظ أيضًا زيادة في الشعور بالحماس والانخراط في الأنشطة اليومية.

كيف يعمل الكافيين؟ التفسير العصبي

ويقول الباحث جاستن هاشنبرغر، أحد المشرفين على الدراسة، إن الكافيين يؤثر على الدماغ من خلال حجب مستقبلات الأدينوزين، وهو مركب كيميائي يسبب الشعور بالنعاس. عند تعطيل هذه المستقبلات، يتم تحفيز إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي يرتبط باليقظة والشعور بالمكافأة والتحفيز.

وبينما قد يظن البعض أن الكافيين يقلل من المشاعر السلبية مثل القلق أو الحزن، أظهرت الدراسة أن أثره الأساسي يكمن في تعزيز المشاعر الإيجابية، لا في محو السلبية، أي أن تأثير الكافيين أشبه بمنح دفعة نفسية إيجابية، أكثر منه كمسكن للتوتر أو الاكتئاب.

توازن مطلوب الفائدة لا تلغي التحذير

ورغم هذه النتائج الإيجابية، شدّد الباحثون على أهمية الاعتدال في تناول الكافيين، وخاصة في ساعات ما بعد الظهيرة أو المساء، حيث قد يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى الأرق واضطرابات النوم، فضلًا عن آثار جانبية أخرى على المدى الطويل.