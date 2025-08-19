تحذير .. التكييف ينقل مرضا خطيرا تسبب في وفاة الأشخاص في أمريكا| تفاصيل

تسبب التكييف في وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 بمرض خطير فى ولاية نيويورك بأمريكا.

تفاصيل الواقعة

ووفقا لوكالات عالمية تسبب مرض غريب يدعي الفيالقة في وفاة الأشخاص في امريكا وهذا المرض عبارة بكتيريا تنتشر عبر التكييف في مدينة نيويورك الأمريكية.

ويتسبب هذا المرض في وفاة الأشخاص عند التأخر في اكتشافه وعلاجه ولكن معظم الحالات التى تتلقي العلاج مبكرا لاتعاني من مضاعفات.

وأوضح مسئولو الصحة في حي هارلم بمدينة نيويورك، الثلاثاء،عن وفاة 5 أشخاص ونقل 14 آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة.

وكشفتت إدارة الصحة في مدينة نيويورك عن تأكيد إصابة 108 حالات بهذا الداء التنفسي فى الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

ماهو مرض الفيالقة

ومرض الفيالقة هو مشكلة رئوية خطرة تشبه كورونا والانفلونزا تسببها بكتيريا الفيالقة، ويحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسي عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء ولا ينتقل هذا المرض من شخص لآخر.