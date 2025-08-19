قرح الفراش.. كيف تعالجها وتحمي المريض من مضاعفاتها الخطيرة؟

تُعد قرح الفراش من أبرز المشكلات الصحية التي تصيب المرضى طريحي الفراش أو كبار السن الذين يلازمون السرير لفترات طويلة، سواء بسبب الأمراض المزمنة أو بعد العمليات الجراحية. هذه القروح ليست مجرد جروح سطحية، بل قد تتحول إلى التهابات عميقة تهدد حياة المريض إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح.

ما هي قرح الفراش؟

قرح الفراش هي جروح تظهر على الجلد نتيجة الضغط المستمر على مناطق معينة من الجسم مثل الظهر، الأرداف، الكعبين، والمرفقين. الضغط يقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة، مما يؤدي إلى موتها وظهور الجرح.

أسباب ظهوره قرحة الفراش

البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة دون حركة.

سوء التغذية وضعف المناعة.

قلة العناية بالنظافة الشخصية.

الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض الأوعية الدموية.

ما هي قرح الفراش؟

خطوات علاج قرح الفراش

تخفيف الضغط المستمر

تغيير وضعية المريض كل ساعتين على الأقل.

استخدام وسائد هوائية أو مراتب طبية خاصة لتوزيع الضغط.

تنظيف الجرح بانتظام

غسل القرحة بمحلول ملحي معقم.

تجفيف المنطقة جيداً ووضع شاش طبي معقم.

استخدام المراهم والمضادات الحيوية

يصف الطبيب كريمات خاصة تساعد على التئام الجروح.

في حالة وجود عدوى، يتم استخدام مضاد حيوي موضعي أو فموي.

تحسين التغذية

تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل اللحوم والبيض.

الإكثار من الفواكه والخضروات التي تحتوي على فيتامين C و الزنك.

ما هي قرح الفراش؟

العلاج الطبيعي

تحريك أطراف المريض بانتظام لتقوية الدورة الدموية.

تدليك المناطق المعرضة للقرح بلطف لزيادة تدفق الدم.

الوقاية خير من العلاج

الحرص على تغيير وضع المريض باستمرار.

الاهتمام بالنظافة اليومية وتجفيف الجلد جيداً.

الحفاظ على وزن صحي وتغذية متوازنة.