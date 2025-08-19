قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

أعراض احتباس البول وعلاقته بمرض السرطان

احتباس البول
احتباس البول
اسماء محمد

يعد احتباس البول من المشاكل الصحية الخطيره التي يهملها عدد كبير من الأشخاص بالرغم من انها تسبب مضاعفات عديدة.

ويؤدي اهمال علاج احتباس البول إلى مشكلات صحية اكثر خطورة مثل تلف المثانة مشاكل الكلى أو إصابتها بالعدوى و حصوات المثانة لذا يجب اكتشافها وعلاجها بسرعة.

وذكرت الجمعية الأمريكية للسرطان أهم العلامات التى تساعد في اكتشاف احتباس البول بسرعة وأهم أسباب الإصابة به.

 أعراض احتباس البول


تختلف أعراض احتباس البول باختلاف الشخص وقد تبدو أحيانًا كأعراض التهاب المسالك البولية.

الأعراض الأكثر شيوعا هي:

تورم أو ألم أو انزعاج في أسفل البطن
تسرب البول
صعوبة في البدء بالتبول
الشعور بأنك بحاجة إلى التبول ولكن لا تستطيع
الشعور بأنك لا تزال بحاجة إلى التبول بعد الذهاب
التبول بشكل متكرر ولكن بكميات صغيرة.

ظهور السرطان أو السكري

الاصابة بمشاكل الكلى

حصوات الكلى

 

أسباب احتباس البول عند مرضى السرطان 


يمكن أن تُسبب عوامل عديدة احتباس المثانة ولكنها من الحالات المتكررة لدى مرضى السرطان ويحدث هذا لعدة أسباب:

الأورام القريبة من المثانة من أي نوع من أنواع السرطان
أورام الدماغ والحبل الشوكي
العلاج الإشعاعي للبطن أو الأمعاء أو الحوض أو الأعضاء التناسلية (التهاب المثانة الإشعاعي)
العلاج الهرموني
الجراحة والتخدير
الإمساك
تضخم البروستاتا الحميد أو الخبيث
هبوط الحوض حيث تنزلق المثانة أو الرحم أو المستقيم إلى القناة المهبلية بسبب ضعف عضلات جدار الحوض.


الأدوية مثل المواد الأفيونية ومضادات الاكتئاب ومرخيات العضلات.
 

احتباس البول أعراض احتباس البول أسباب احتباس البول السرطان مرض السرطان

