داء الفيالقة يضرب نيويورك.. وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات بعدوى مرتبطة بمكيفات الهواء

أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأمريكية عن تسجيل 5 وفيات ونقل 14 شخصًا إلى المستشفى نتيجة الإصابة بعدوى خطيرة تُعرف باسم داء الفيالقة، وذلك في حي هارلم، حيث تم اكتشاف البكتيريا المسببة للمرض داخل أنظمة تكييف الهواء.

وأوضحت إدارة الصحة في نيويورك أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 108 إصابات في الحي، مؤكدة أن بكتيريا الفيالقة تم العثور عليها في أبراج تبريد المكيفات، وهو ما يفسر سرعة انتشار العدوى خلال الأيام الماضية.

ما هو داء الفيالقة؟

داء الفيالقة هو عدوى رئوية خطيرة تسببها بكتيريا "الفيالقة"، وتصل نسبة الوفيات إلى 9% من إجمالي المصابين.

وينتقل المرض عبر استنشاق قطرات ماء دقيقة ملوثة في الهواء من أنظمة التكييف أو المياه، لكنه لا ينتقل من شخص لآخر.

دعوات عاجلة لصيانة المكيفات

وطلبت إدارة الصحة من مالكي المباني في نيويورك الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية لأنظمة التبريد والتكييف، للوقاية من انتشار البكتيريا وحماية السكان من العدوى.

تاريخ مرض الفيالقة

ويُذكر أن تسمية "داء الفيالقة" تعود إلى عام 1976 عندما سُجلت أولى الحالات في فيلادلفيا خلال مؤتمر لجمعية المحاربين القدامى الأمريكية، حيث توفي حينها 34 شخصًا من بين مئات المصابين