اختفى قبل زفافه بيوم ورجع بعده بيوم.. كواليس غياب عريس أرض اللواء

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور حول اختفاء عريس ليلة زفافه بمنطقة أرض اللواء حيث خرج من منزله ولم يعد وكان يتبقى على زفافه يوم واحد ثم ذكرت أسرته أنه عاد للمنزل ويتم الآن فحص ملابسات اختفائه وعودته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، استغاثة لأسرة العريس المتغيب قبل موعد زفافه بساعات.

وقالت أسرة الشاب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن نجلهم محمد مجدي حسن عبده الشيمي، البالغ من العمر 31 عامًا، تغيب منذ ظهر يوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية عصرًا، خلال توجهه إلى عمله، قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه المقرر إقامته أمس الأول الخميس.

وأضافت الأسرة أن الشاب غادر منزله من منطقة الصفطاوي بأرض اللواء، مرورًا بالطريق الدائري بالقرب من محطة قطار بشتيل، متجهًا إلى مقر عمله بشارع سليمان أباظة بمنطقة جامعة الدول العربية، مستقلًا سيارته الخاصة، لكنه لم يصل إلى وجهته، ولم يعد إلى المنزل منذ ذلك الوقت.

وأشارت الأسرة إلى أن هاتف الشاب مغلق منذ لحظة تغيبه، ولم يتمكن أي من أقاربه أو معارفه من التواصل معه، ما زاد من حالة القلق على سلامته.

وأكدت الأسرة أنها حررت محضرًا رسميًا بالواقعة، وأن الأجهزة الأمنية بدأت في فحص ملابسات التغيب والبحث عنه.

ثم نشرت خطيبته وشقيقته منشورات حول عودته مكتفيتان بالنشر أنه تم العثور عليه دون التطرق لمكان تواجده خلال الساعات الماضية فين حين ذكر منشور أنه تم العثور عليه في حالة إعياء ويحقق رجال المباحث حول مدى صحة الأمر.