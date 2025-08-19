يسبب الكساح والتعب والاكتئاب.. نقص هذا الفيتامين يدمر قوتك

يعد نقص فيتامين د من المشكلات الخطيرة التي تؤثر على صحة الإنسان وحالته النفسية.

وتكمن خطورة نقص فيتامين د لفترة طويلة دون تلقي العلاج في التسبب في الاصابة بمشكلات صحية خطيرة يصعب علاجها مثل هشاشة العظام والكساح لدى الأطفال والاكتئاب.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أهم اعراض نقص فيتامين د وأسبابه.

أعراض نقص فيتامين د

نقص فيتامين د ليس واضحًا تمامًا لدى البالغين، وقد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

تعب غير مبرر.

ألم العظام وهشاشتها.

ضعف عام في العضلات.

آلام العضلات بدون سبب.

تقلصات العضلات غير المبرر.

تغيرات المزاج مثل الاكتئاب.

ومع ذلك، قد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض تشير إلى نقص فيتامين د.

أسباب نقص فيتامين د



بشكل عام، هناك سببان رئيسيان لنقص فيتامين د:

أولا عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين د في نظامك الغذائي أو من خلال أشعة الشمس.

ثانيا جسمك لا يمتص أو يستخدم فيتامين د بشكل صحيح.

أشياء تسبب نقص فيتامين د

هناك عدة أسباب محددة وراء المعاناة من نقص فيتامين د، بما في ذلك:

بعض الحالات الطبية.

عمليات إنقاص الوزن.

بعض الأدوية.

يمكن للعديد من العوامل البيولوجية والبيئية المختلفة أن تجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بنقص فيتامين د مثل التقدم في السن وكمية الميلانين (الصبغة) في البشرة.