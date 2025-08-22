قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

دراسة: القهوة في الصباح تعزز المزاج وتحفّز هرمون السعادة

سر فنجان القهوة الصباحي
سر فنجان القهوة الصباحي
آية التيجي

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول فنجان من القهوة في الصباح لا يمنح فقط شعوراً باليقظة، بل يرفع المزاج ويزيد من الشعور بالسعادة والنشاط.

سر فنجان القهوة الصباحي

وأجريت الدراسة بواسطة باحثون من جامعة بيليفيلد الألمانية وجامعة وارويك البريطانية، ونشرتها دورية Scientific Reports.

 أوضح الباحثون، أن المشاركين الذين شربوا القهوة صباحاً شعروا بحماسة أكبر وسعادة مقارنةً بأيام لم يتناولوا فيها القهوة أو أي مشروبات تحتوي على الكافيين.

سر فنجان القهوة الصباحي

تأثير الكافيين على المزاج

وبيّن الباحثون أن الكافيين يعمل على حجب مستقبلات الأدينوزين في الدماغ، وهي مادة مسؤولة عن الشعور بالنعاس، ما يعزز النشاط العقلي ويزيد من إفراز الدوبامين المعروف باسم "هرمون السعادة".

وقالت البروفسورة آنو ريالو من جامعة وارويك: "الكافيين لا يقتصر دوره على تنشيط الجسم، بل يُسهم أيضاً في تحسين المزاج وزيادة اليقظة عبر رفع نشاط الدوبامين في الدماغ".

سر فنجان القهوة الصباحي

تفاصيل الدراسة

خلال التجربة التي استمرت 4 أسابيع، خضع 236 مشاركاً لاستطلاع عبر هواتفهم 7 مرات يومياً حول حالتهم المزاجية وما إذا تناولوا مشروباً يحتوي على الكافيين في الساعات السابقة.

وشهدت النتائج إيجابية بشكل ملحوظ لدى من بدأوا يومهم بفنجان قهوة في حالتهم النفسية بشكل كبير.

سر فنجان القهوة الصباحي

القهوة بين الفوائد والمخاطر

وأشارت الدراسة، إلى أن القهوة قد تخفف من الأعراض السلبية مثل الحزن أو الغضب، لكنها في المقابل قد تزيد من التوتر والقلق لدى بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من الكافيين.

كما أوضح الباحث يوستين هاخنبرغر من جامعة بيليفيلد أن: "الأشخاص الذين يدركون أن استجابتهم للكافيين سلبية قد يتجنبون شربه ببساطة".

سر فنجان القهوة الصباحي

القهوة عادة يومية عالمية

ويُذكر أن نحو 80% من البالغين حول العالم يستهلكون مشروبات تحتوي على الكافيين يومياً، سواء القهوة أو الشاي، وهو ما يعكس أهميتها كأكثر المشروبات استهلاكاً منذ مئات السنين.

القهوة الكافيين المزاج هرمون السعاد الصباح سر فنجان القهوة الصباحي هل القهوة تحسن المزاج ما أفضل وقت لشرب القهوة هل القهوة تسبب القلق

