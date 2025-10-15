قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الباكستاني: مقتل 15من مسلحي طالبان ردا على استهداف معبر تشمن
المسلماني يشكل لجنة رصد التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة هويدا مصطفى
الرئيس السيسي يهنئ غينيا الإستوائية بمناسبة ذكرى العيد القومي
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة المشروعات القومية وضبط الأسواق
ننشر التفاصيل الكاملة لخطة التعليم لسد عجز المعلمين في المدارس
المصريون يبدأون احتفالاهم بذكرى استقرار رأس الإمام الحسين
الوزراء: تمويل 2259 مشروعًا حرفيًا بـ86 مليون جنيه بالمحافظات الحدودية ضمن جهود تنمية التراث
اليوم.. غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب
منال عوض: التعاون المجتمعي حجر الأساس في بناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة
أخبار البلد

وزير الري: إطلاق تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار التحول الرقمي والحوكمة

هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
أمل مجدى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حلول مستدامة للساحل الشمالى" التى نظمتها مؤسسة DHI ، وهي مؤسسة استشارية دولية رائدة فى المشروعات بالمناطق الساحلية، وذلك ضمن فعاليات “إسبوع القاهرة الثامن للمياه”،

وفى كلمته بالجلسة، أعرب الدكتور سويلم عن تقديره الكبير لشركاء الوزارة في المعرفة، مثل مؤسسة DHI وغيرها، و دورهم في إعداد دراسات عالية الجودة من أجل تحقيق تنمية مستدامة بالساحل الشمالي.

وأكد الدكتور سويلم على التزام الدولة المصرية بدعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والقطاع الخاص، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية.

كما أكد حرصه على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين فيما يخص تنفيذ أعمال بالمنطقة الشاطئية، خاصة مع الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى، كما قامت الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى للتراخيص فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات التقديم .

وأضاف أنه من الضرورى قيام المستثمرين والمواطنين بتقديم مستندات وافية عند تقديم طلباتهم، بالشكل الذى يضمن سرعة نهو إجراءات التراخيص، مؤكدا على ضرورة استناد كافة المشروعات لدراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية.

وأضاف الدكتور سويلم أنه من الضرورى التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.

وأضاف أن الحكومة تُنفذ مشاريع جديدة باستخدام تقنيات مبتكرة في الحماية، تجمع بين الإجراءات الهندسية الصلبة والحلول المستندة إلى الطبيعة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.

وزير الري الساحل الشمالي أسبوع القاهرة الثامن للمياه القطاع الخاص اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء تراخيص الشواطيء هانى سويلم

