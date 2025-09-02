قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
تشريعية النواب تطالب الحكومة بإعلان توقيتات إصدار لوائح وقرارات تنفيذ قانون العمل

فريدة محمد

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد جبران وزير القوى العاملة حول اللوائح والقرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وتوقيتات إصدارها للبدء فى تطبيق هذا التشريع المهم.

 تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية

وقال الدكتور إيهاب رمزى : لقد صدر قانون العمل الجديد بهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، غير أنّ التطبيق الفعلي لهذا القانون يتوقف على صدور اللوائح التنفيذية والقرارات المكملة التي تحدد الآليات والإجراءات التفصيلية.

وأشار إلى أن هذا القانون صدر منذ فترة دون وضوح كافٍ حول ما إذا كانت جميع اللوائح التنفيذية قد أُنجزت أم لا، متسائلاً : ما هي تفاصيل جميع اللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة حتى الآن بشأن قانون العمل الجديد؟ وما هي اللوائح والقرارات التي لم تُصدر بعد، وما أسباب التأخير في إعدادها؟ وما هو الجدول الزمني المحدد للانتهاء من إصدار اللوائح والقرارات المتبقية؟ وكيف ستضمن الحكومة التطبيق الفوري والفعّال للقانون بمجرد اكتمال هذه اللوائح؟ وما مدى مشاركة منظمات العمال وأصحاب الأعمال في إعداد هذه اللوائح والقرارات المتعلقة بهذا التشريع ؟

وأكد الدكتور إيهاب رمزى أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية يعطل تطبيق القانون ويؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال، وهو ما يستوجب شفافية كاملة من الحكومة وتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من هذا الملف، مطالباً من الحكومة بالرد على سؤاله كتابة.

