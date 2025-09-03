رسميًا.. موعد انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي

مع بداية شهر سبتمبر يكثر بحث المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2025، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر حساباته الفلكية الدقيقة عن الموعد الرسمي لبداية فصل الخريف، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، ليأتي بعده فصل الشتاء يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والذي يستمر قرابة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

ويؤكد الخبراء أن هذا الانتقال الموسمي له تأثير مباشر على طول ساعات النهار والليل، وكذلك على الأجواء المناخية تدريجيًا.

الانقلاب الصيفي وأطول نهار في السنة

يوضح المعهد الفلكي أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع ميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس بزاوية تبلغ نحو 23.5 درجة، وهو ما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في السنة شمال خط الاستواء، حيث يتجاوز طول النهار 12 ساعة، بينما يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حيث يقصر النهار ويطول الليل.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على أن تكون الساعة القانونية مقدمة 60 دقيقة من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

وطبقًا لهذا القانون، فإن العمل بالتوقيت الصيفي مستمر حتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر 2025 وهي 31 أكتوبر.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي

كانت الحكومة قد بدأت العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ليستمر لمدة ستة أشهر متواصلة، على أن يتم إلغاؤه يوم الجمعة 30 أكتوبر 2025 عند الساعة 11:59 مساءً، وعندها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة للعودة إلى التوقيت الشتوي المعتمد في مصر.

التوقيت الشتوي

طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

الدخول إلى إعدادات الهاتف Settings

اختيار إعدادات إضافية Additional setting

الدخول إلى قسم الوقت والتاريخ Date & Time

تفعيل خيار التعيين التلقائي للوقت والتاريخ

إعادة تشغيل الهاتف وحفظ التغييرات

خطوات ضبط الساعة على هواتف iPhone

الدخول إلى إعدادات الهاتف Settings

الضغط على عام General

اختيار التاريخ والوقت Date & Time

تفعيل خاصية التعيين التلقائي Set Automatically

يتم بعد ذلك تحديث الوقت تلقائيًا وفقًا للتغييرات الخاصة بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.

أهمية التوقيت الشتوي للمواطنين

تطبيق التوقيت الشتوي يساهم في إعادة تنظيم الروتين اليومي للمواطنين من خلال توافق ساعات العمل والدراسة مع التغيرات المناخية والفلكية، كما يمنح الأسر فرصة أكبر للاستفادة من ساعات النهار القصيرة في الشتاء، ويعزز من انضباط النظام اليومي في مختلف القطاعات