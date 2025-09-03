قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي

رسميًا.. انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد
رسميًا.. انتهاء الصيف 2025 وبدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد
عبد العزيز جمال

مع بداية شهر سبتمبر يكثر بحث المواطنين عن موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2025، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر حساباته الفلكية الدقيقة عن الموعد الرسمي لبداية فصل الخريف، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الحكومية لإلغاء التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

موعد انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن فصل الخريف يبدأ رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة، ليأتي بعده فصل الشتاء يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 والذي يستمر قرابة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة. 

ويؤكد الخبراء أن هذا الانتقال الموسمي له تأثير مباشر على طول ساعات النهار والليل، وكذلك على الأجواء المناخية تدريجيًا.

الانقلاب الصيفي وأطول نهار في السنة

يوضح المعهد الفلكي أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع ميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس بزاوية تبلغ نحو 23.5 درجة، وهو ما ينتج عنه أطول نهار وأقصر ليل في السنة شمال خط الاستواء، حيث يتجاوز طول النهار 12 ساعة، بينما يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حيث يقصر النهار ويطول الليل.

موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي

بدأ تطبيق التوقيت الصيفي في مصر تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والذي نص على أن تكون الساعة القانونية مقدمة 60 دقيقة من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.

 وطبقًا لهذا القانون، فإن العمل بالتوقيت الصيفي مستمر حتى يوم الجمعة الأخير من أكتوبر 2025 وهي 31 أكتوبر.

تفاصيل تطبيق التوقيت الشتوي

كانت الحكومة  قد بدأت العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة الأخيرة من أبريل 2025 في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ليستمر لمدة ستة أشهر متواصلة، على أن يتم إلغاؤه يوم الجمعة 30 أكتوبر 2025 عند الساعة 11:59 مساءً، وعندها يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة للعودة إلى التوقيت الشتوي المعتمد في مصر.

التوقيت الشتوي

طريقة تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

الدخول إلى إعدادات الهاتف Settings

اختيار إعدادات إضافية Additional setting

الدخول إلى قسم الوقت والتاريخ Date & Time

تفعيل خيار التعيين التلقائي للوقت والتاريخ

إعادة تشغيل الهاتف وحفظ التغييرات

خطوات ضبط الساعة على هواتف iPhone

الدخول إلى إعدادات الهاتف Settings

الضغط على عام General

اختيار التاريخ والوقت Date & Time

تفعيل خاصية التعيين التلقائي Set Automatically

يتم بعد ذلك تحديث الوقت تلقائيًا وفقًا للتغييرات الخاصة بالتوقيت الصيفي أو الشتوي.

أهمية التوقيت الشتوي للمواطنين

تطبيق التوقيت الشتوي يساهم في إعادة تنظيم الروتين اليومي للمواطنين من خلال توافق ساعات العمل والدراسة مع التغيرات المناخية والفلكية، كما يمنح الأسر فرصة أكبر للاستفادة من ساعات النهار القصيرة في الشتاء، ويعزز من انضباط النظام اليومي في مختلف القطاعات

 

الصيف العد التنازلي لانتهاء الصيف الخريف موعد انتهاء فصل الصيف في مصر 2025 شهر سبتمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

ترشيحاتنا

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيفة شرف مهرجان بردية السينمائي دورة وحيد حامد.. الثلاثاء المقبل

بوستر حفل احمد سعد فى لندن

أحمد سعد يروج لحفله في لندن على طريقته الخاصة

مي كساب و اوكا

هتعيشوا من غير رجالة إزاي.. مي كساب وأوكا يخطفان الأنظار بديو جديد

بالصور

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد