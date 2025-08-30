قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انتهاء الصيف فلكيا وبداية التوقيت الشتوي في مصر

فصل الصيف
فصل الصيف
عبد العزيز جمال

يترقب الملايين موعد انتهاء فصل الصيف فلكيًا وبداية الخريف الذي يحمل أجواءً مختلفة ومتقلبة، مع استمرار الموجات الحارة خلال شهري يوليو وأغسطس،

موعد انتهاء الصيف 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف يوم السبت 21 يونيو 2025، ليستمر حوالي 93 يومًا تقريبًا، أي أنه يقترب الآن من نهايته بعد فترة اتسمت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث ينتهي 22 سبتمبر المقبل.

بداية فصل الخريف 2025

مع انقضاء فصل الصيف، يحل الخريف رسميًا يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، ويستمر لمدة 89 يومًا و20 ساعة و44 دقيقة. 

ويُعد الخريف مرحلة انتقالية مهمة، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي، وتنتهي الموجات شديدة الحرارة، بينما تسود أجواء متقلبة ما بين نسائم لطيفة نهارًا وبرودة نسبية ليلًا.

بداية فصل الشتاء 2025

يلي الخريف مباشرة فصل الشتاء، حيث يبدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ليستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة.

 ومع قدوم الشتاء، تسيطر الأجواء الباردة بشكل أوضح، وتظهر الفوارق الحرارية بين الليل والنهار بوضوح، خصوصًا في المحافظات الشمالية والساحلية.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

يترقب الكثيرون موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة ليعلن بذلك انتهاء التوقيت الصيفي ، خاصة محبي الشتاء  بعد الموجات الحارة التي شهدتها المبلاد في أغسطس الجاري.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 

وينتظر الملايين آخر يوم للعمل بـ التوقيت الصيفي ، وموعد بدء التوقيت الشتوي، والذي سيوافق يوم خميس وفقا للقانون الذي بدأ العمل به في عام 2023، حيث يبدأ التوقيت الشتوي حتى شهر أبريل 2026.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وتطبيقه رسميا ، يبحث عنه الكثير  حيث جرى تطبيق التوقيت الصيفي 2025، في إبريل الماضي وينتظر الكثير تأخير الساعة 60 دقيقة، حيث سيتم إرجاع الساعة على الهواتف وكافة الساعات 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2025؟

يبحث البعض عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر ومتى يبدأ رسميا يهتم به الكثير ، حيث أن الموعد المحدد لم يتغير، والمقرر شهر أكتوبر وفقا للقانون.

التوقيت الصيفي في مصر  2025

العمل بالتوقيت الصيفي في مصر 2025 انطلق في يوم الجمعة الأخير من أبريل الماضي الذي وافق يوم 25 أبريل، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وبالتالي تغيرت بعض مواعيد الخدمات وفتح وغلق المحلات، بالإضافة إلى مواقيت الصلاة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

 

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر

ينتظر الملايين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 صباحا في يوم الجمعة (منتصف ليل الخميس) الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

متى ينتهي التوقيت الصيفي؟

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025  يهتم به الكثير ، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح الحادية عشرة بدلا من الثانية عشرة ، إذ جرى تقديم الساعة 60 دقيقة يوم 25 أبريل الماضي الجمعة الأخيرة من الشهر ، ويكون موعد انتهاء التوقيت الصيفي ووقف العمل به في الخميس الأخير من أكتوبر المقبل الموافق 30 من الشهر  ، ليبدأ التوقيت الشتوي مع اول ثانية في يوم الجمعة التالي له الموافق 31 أكتوبر، حيث تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الساعة الحادية عشرة مساءً الخميس 31 أكتوبر.

التوقيت الشتوي
موعد انتهاء التوقيت الصيفي 

قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء آخر خميس في أكتوبر

فصل الصيف انتهاء الصيف موعد انتهاء الصيف 2025

