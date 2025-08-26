قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد حبسه 10سنين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل
27 يوم ونودع الصيف .. هل تنتهي موجات الحرارة؟
بعد التحفظ على 5 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي.. اعرف عقوبتها القانونية
نيسان تدفع بـ Leaf الكهربائية الجديد.. العلامة اليابانية تزيد المنافسة
هدفنا مركز متقدم.. أول تعليق من وليد دعبس بعد فوز مودرن سبورت على بيراميدز
المندوه: الزمالك يواجه أزمة كبرى حال عدم استعادة أرض أكتوبر.. ولم نرتكب أي مخالفات
كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير
إمام عاشور يقترب من العودة لقائمة الأهلي أمام بيراميدز
إدارة بيراميدز تدرس إقالة يورشيتش.. وكولر المرشح الأبرز
الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاهمات أمنية بين إسرائيل وسوريا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

27 يوم ونودع الصيف .. هل تنتهي موجات الحرارة؟

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

27 يوما تحديدًا تفصلنا عن نهاية فصل الصيف، بموجاته الحارة المعهودة التي شهدتها محافظات الجهورية على مدار الأسابيع الماضية والتي استمرت لنحو شهرين وأكثر، ليبدأ بودعه فصل الخريف الانتقالي بين الصيف والشتاء، يوم 23 سبتمبر المقبل.

موعد بداية فصل الشتاء

في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن معلومة أو بشرى تزف إليهم حلول فصل الشتاء، يصطدم الجميع بواقع أن بداية فصل الشتاء ما زال أمامها نحو أربعة أشهر، حيث يبدأ الشتاء فلكيا بشكل رسمي في أواخر ديسمبر من كل عام.

بينما يبدأ فصل الخريف رسميا، يوم 23 سبتمبر المقبل، بانقضاء فصل الصيف، بموجاته الجوية شديدة الحرارة التي شهدها طقس البلاد على مدار أسابيع وأيام متواصلة، كانت استثنائية هذا العام، وشعر بها المواطنين لطول فترة الموجات شديدة الحرارة - هذا ما وصفته هيئة الأرصاد الجوية .

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد الإعلان أننا أوشكنا أن نودع فصل الصيف، هو هل تنتهي موجات الحرارة إلى الأبد بانقضاءه؟، الإجابة هي أن انتهاء الفصل فلكيا بشكل رسمي لا يعني انتهاء ظواهره الجوية مناخيًا، حيث يظل تأثير الحرارة المرتفعة مستمر على البلاد بشكل مؤكد إلى نهاية شهر سبتمبر، وتظل الأجواء بين الحين والأخر يغازلها موجات الحرارة تارة ونسائم البرد تارة أخرى.

فصل الخريف الانتقالي 

يعرف عن فصل الخريف، بأنه فصل التقلبات الجوية، فإن الفصل الانتقالي بين الصيف والشتاء، أسابيعه الأولى تكون متأثره بالصيف ذو الحرارة العالية، والأسابيع الأخيرة تتأثر بموجات البرد التي تسبق الشتاء، ولكن الأكيد أن الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة المعروفة بين الشتاء والصيف.

عن توقعات الأسابيع القادمة، التي تسبق بداية فصل الخريف، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية فصل الصيف، وتظل الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة أيضا عالية خلال فترات النهار، وأيضا خلال فترات الليل في معظم الأيام.

لكن ربما تنكسر حدة أيضا الاجواء شديدة الحرارة خلال الفترة القادمة في بعض الأيام، لتنذر بأن الصيف على وشك أن يغادر، هذا أيضا ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية، الذي نشرت توقعات الأيام القادمة ولمدة أسبوع، وهو أقصى فترة تنبؤ دقيقة بأحوال الطقس.

انكسار الموجة شديدة الحرارة 

يشهد حالة الطقس الأيام القادمة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 36 إلى 42 درجة

يكون حالة الطقس بشكل عام الأيام القادمة، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

يظل هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى 4 درجات مئوية.

فيما تشهد الأجواء أيضا خلال الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا على فترات متقطعة.

الخريف فصل الخريف درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأيام القادمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

بالصور

بعد حبسه 10سنين.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد