27 يوم ونودع الصيف .. هل تنتهي موجات الحرارة؟

27 يوما تحديدًا تفصلنا عن نهاية فصل الصيف، بموجاته الحارة المعهودة التي شهدتها محافظات الجهورية على مدار الأسابيع الماضية والتي استمرت لنحو شهرين وأكثر، ليبدأ بودعه فصل الخريف الانتقالي بين الصيف والشتاء، يوم 23 سبتمبر المقبل.

موعد بداية فصل الشتاء

في الوقت الذي يبحث فيه المواطنون عن معلومة أو بشرى تزف إليهم حلول فصل الشتاء، يصطدم الجميع بواقع أن بداية فصل الشتاء ما زال أمامها نحو أربعة أشهر، حيث يبدأ الشتاء فلكيا بشكل رسمي في أواخر ديسمبر من كل عام.

بينما يبدأ فصل الخريف رسميا، يوم 23 سبتمبر المقبل، بانقضاء فصل الصيف، بموجاته الجوية شديدة الحرارة التي شهدها طقس البلاد على مدار أسابيع وأيام متواصلة، كانت استثنائية هذا العام، وشعر بها المواطنين لطول فترة الموجات شديدة الحرارة - هذا ما وصفته هيئة الأرصاد الجوية .

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بمجرد الإعلان أننا أوشكنا أن نودع فصل الصيف، هو هل تنتهي موجات الحرارة إلى الأبد بانقضاءه؟، الإجابة هي أن انتهاء الفصل فلكيا بشكل رسمي لا يعني انتهاء ظواهره الجوية مناخيًا، حيث يظل تأثير الحرارة المرتفعة مستمر على البلاد بشكل مؤكد إلى نهاية شهر سبتمبر، وتظل الأجواء بين الحين والأخر يغازلها موجات الحرارة تارة ونسائم البرد تارة أخرى.

فصل الخريف الانتقالي

يعرف عن فصل الخريف، بأنه فصل التقلبات الجوية، فإن الفصل الانتقالي بين الصيف والشتاء، أسابيعه الأولى تكون متأثره بالصيف ذو الحرارة العالية، والأسابيع الأخيرة تتأثر بموجات البرد التي تسبق الشتاء، ولكن الأكيد أن الخريف هو فصل التقلبات الجوية الحادة المعروفة بين الشتاء والصيف.

عن توقعات الأسابيع القادمة، التي تسبق بداية فصل الخريف، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه تظل درجات الحرارة مرتفعة حتى نهاية فصل الصيف، وتظل الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة أيضا عالية خلال فترات النهار، وأيضا خلال فترات الليل في معظم الأيام.

لكن ربما تنكسر حدة أيضا الاجواء شديدة الحرارة خلال الفترة القادمة في بعض الأيام، لتنذر بأن الصيف على وشك أن يغادر، هذا أيضا ما توقعته هيئة الأرصاد الجوية، الذي نشرت توقعات الأيام القادمة ولمدة أسبوع، وهو أقصى فترة تنبؤ دقيقة بأحوال الطقس.

انكسار الموجة شديدة الحرارة

يشهد حالة الطقس الأيام القادمة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 36 إلى 42 درجة

يكون حالة الطقس بشكل عام الأيام القادمة، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

يظل هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتان إلى 4 درجات مئوية.

فيما تشهد الأجواء أيضا خلال الأيام القادمة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، يعمل على تلطيف الأجواء ليلا على فترات متقطعة.