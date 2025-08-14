تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

يترقب ملايين المصريين موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وانتهاء التوقيت الصيفي 2025، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا ببدء العمل بـ التوقيت الشتوي 2025 ، وسط موجة حر غير مسبوقة تضرب البلاد هذه الأيام، إذ تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 49 درجة مئوية في جنوب الصعيد اليوم.

موعد التوقيت الشتوي 2025

وفقًا للقانون الذي أُعيد العمل به منذ عام 2023، فإن التوقيت الصيفي ينتهي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وبناءً عليه سيكون آخر أيامه هذا العام يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2025.

بداية التوقيت الصيفي في 2025

وعند حلول منتصف ليل ذلك اليوم، سيتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، أي أن الساعة 12:00 منتصف الليل ستصبح 11:00 مساءً، وبذلك يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا في مصر.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر لهذا العام يوم الجمعة الأخير من شهر أبريل، الموافق 25 أبريل 2025، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة، وهو ما أدى إلى تغييرات في مواعيد العمل والخدمات الرسمية، إضافةً إلى تعديل أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية، وكذلك مواعيد الصلوات.

تفاصيل بدء التوقيت الشتوي 2025

يتزايد البحث عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2025، حيث سيتم تطبيقه مباشرة بعد انتهاء التوقيت الصيفي في منتصف ليلة الخميس 31 أكتوبر، لتعود عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، وهو ما سينعكس على جميع الأجهزة والساعات الرقمية تلقائيًا.

متى يبدأ التوقيت الشتوي رسميًا؟

التوقيت الشتوي في مصر يبدأ مع أول لحظة من يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025، وذلك بعد أن يتم تأخير الساعة عند منتصف الليل لتعود 11 مساء الخميس 30 أطتوبر، ويستمر العمل به حتى نهاية أبريل من العام التالي.

قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

وبحسب مجلس الوزراء، يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي بتأخير الساعة 60 دقيقة مع انتهاء آخر خميس في أكتوبر.

موعد نهاية فصل الصيف فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، بدأ فصل الصيف في مصر يوم السبت 21 يونيو 2025، ويستمر لمدة 92 يومًا و39 ساعة و37 دقيقة، ما يعني أن نهايته ستكون بعد نحو شهرين من الآن، مع بداية فصل الخريف الذي يسبق مباشرة التوقيت الشتوي.

الموجة شديدة الحرارة مستمرة

تشهد البلاد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، خاصةً في محافظات جنوب الصعيد، وسط تحذيرات من تأثيراتها الصحية، ومن المتوقع استمرار هذه الموجة حتى يوم الجمعة 15 أغسطس..

موعد انكسار الموجة الحارة

تشير التوقعات الجوية إلى بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من يوم السبت 16 أغسطس، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة، لكن الرطوبة ستظل مرتفعة، مما يزيد الإحساس بحرارة الجو، مع ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة في بعض المناطق.