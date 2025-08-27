قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
محافظ الغربية يتفقد اللجان الانتخابية بطنطا في اليوم الأول لجولة الإعادة بمجلس الشيوخ
الوزراء يوافق على إجراءات وآليات حصول منتفعي الإيجار القديم على وحدات سكنية
أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة
عيار 21 يقترب من 5000 جنيه.. هل خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة تقود الذهب لمستويات تاريخية؟
رغم تألقه.. استبعاد نجم ليفربول من قائمة منتخب فرنسا
الصين تعلن عدم المشاركة في محادثات نزع الأسلحة النووية مع أمريكا و روسيا
مرصد الأزهر: حرق مرشحة يمينية للكونجرس المصحف تطرف يغذي الإرهاب الأبيض
جواز السفر المصري يمنحك دخول 48 دولة بدون تأشيرة.. تعرف عليها
حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية.. وزير الثقافة: يخضع للصيانة من تأثير عوامل الجو
بعد تعافيه من الحادث المروري.. وزير الكهرباء يعود للعمل برفقة رئيس الوزراء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

يشهد الطقس خلال الأيام القادمة، استمرار استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد وانكسار نسبي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة في عمر فصل الصيف الذي ينتهي في 20 سبتمبر المقبل.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الأيام القادمة، يكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يظل نشاط الشبورة مؤثر على الأجواء خلال فترات الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء

عن نسب الرطوبة الأيام القادمة، يشهد الطقس استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

أما عن فرص الأمطار، متوقع أن تشهد البلاد اعتبارا من غدا الخميس،، فرص أمطار، تكون خفيفة على السواحل الشمالية بمناطق متفرقة، بينما تشتد وتكون رعدية أحيانا على مناطق جنوب الصعيد تحديدًا مناطق حلايب وأبوسمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد، يصاحبها أحيانا نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

تظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل  ( مطروح - العلمين - الاسكندرية - بلطيم ) وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى متران ونصف المتر، وعلى بعض المناطق من خليج السويس تكون سرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 37 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40  إلى 42 درجة
 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

كارت الكهرباء الجديد

كارت جديد لشحن عداد الكهرباء.. اعرف مميزاته

بيراميدز

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الأهلي

البوندسليجا

قانون جديد في الدوري الألماني يثير الجدل

إيزاك

رغم ابتعاده عن مبارايات نيوكسل.. ضم إيزاك لمنتخب السويد

فوائد خل الثوم وطريقة تحضيره في المنزل

فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..
فوائد خل الثوم و طريقة تحضيره فى المنزل..

تسلا سايبرتراك تتحول إلى قنبلة موقوتة وتقتل سائقها

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

الكشف عن الملصقات الرسمية لفيلم "ضي" قبل طرحه في دور العرض يوم 3 سبتمبر

بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي
بوستر فيلم ضي

أضرار المشروبات الغازية.. مخاطر صحية خطيرة لا تتوقعها

أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية
أضرار المشروبات الغازية

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

