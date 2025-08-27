أيام الصيف الأخيرة .. انكسار الحرارة وأمطار خفيفة الأيام القادمة

يشهد الطقس خلال الأيام القادمة، استمرار استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد وانكسار نسبي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الأيام الأخيرة في عمر فصل الصيف الذي ينتهي في 20 سبتمبر المقبل.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس الأيام القادمة، يكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

يظل نشاط الشبورة مؤثر على الأجواء خلال فترات الصباح الباكر حتى الثامنة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء

عن نسب الرطوبة الأيام القادمة، يشهد الطقس استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربعة درجات مئوية.

أما عن فرص الأمطار، متوقع أن تشهد البلاد اعتبارا من غدا الخميس،، فرص أمطار، تكون خفيفة على السواحل الشمالية بمناطق متفرقة، بينما تشتد وتكون رعدية أحيانا على مناطق جنوب الصعيد تحديدًا مناطق حلايب وأبوسمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد، يصاحبها أحيانا نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة.

تظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل ( مطروح - العلمين - الاسكندرية - بلطيم ) وسرعة الرياح تصل إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى متران ونصف المتر، وعلى بعض المناطق من خليج السويس تكون سرعة الرياح تصل إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 34 إلى 37 درجة

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 34 درجة

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 إلى 39 درجة

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة

