عودة التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

مع نهاية شهر أكتوبر المقبل تستعد مصر للانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، في خطوة أصبحت سنوية بعد إقرار العمل بنظام التوقيتين بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.

ويترقب المواطنون هذا التغيير الذي ينعكس على مواعيد العمل والعبادات والخدمات العامة، حيث يتم فيه تعديل الساعة رسميًا بما يتماشى مع متطلبات الطاقة والظروف الاقتصادية.

بداية التوقيت الشتوي في مصر 2025

يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مصر ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر، لتعود عقارب الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً. وبهذا التعديل تنتهي فترة التوقيت الصيفي، ويبدأ التوقيت الشتوي الذي يستمر حتى الربيع المقبل.

الأساس القانوني للتغيير

يأتي هذا التحول وفقًا لما نص عليه القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد تنظيم العمل بالتوقيت الصيفي في مصر. وينص القانون على أن آخر أيام التوقيت الصيفي يكون دائمًا في الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من اليوم التالي.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

كانت مصر قد بدأت العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الجمعة 25 أبريل 2025، حيث جرى تقديم الساعة 60 دقيقة. وقد ترتب على هذا التغيير تعديل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، بالإضافة إلى انعكاسه على توقيتات الصلاة والعديد من الخدمات العامة التي تعتمد على ضبط دقيق للوقت.

خلفيات عودة التوقيت الصيفي

جاء قرار العودة إلى التوقيت الصيفي بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في مارس 2023، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة. وقد ارتبط القرار بالتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التشغيل، إذ يهدف التوقيت الصيفي إلى تقليل استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة، بما يخفف العبء على شبكة الطاقة الوطنية ويسهم في ترشيد النفقات.

بداية التوقيت الشتوي في مصر هذا العام تحمل في طياتها بُعدًا تنظيميًا واقتصاديًا، إذ يأتي ضمن سياسات الدولة الرامية لتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة اليومية وترشيد استهلاك الطاقة. ومن المنتظر أن يلمس المواطنون أثر هذا التغيير في تفاصيل يومهم، بدءًا من مواعيد العمل والعبادات وصولًا إلى نمط الحياة العامة.