محافظ الإسماعيلية يستجيب لطلب مواطنة.. دعم عاجل للأسرة من مؤسسة التكافل

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تقديم كافة أوجه الدعم لمواطنة من مركز ومدينة فايد، كان قد التقى بها خلال زيارته لمستشفى فايد التخصصي أول أمس الثلاثاء.

حيث قامت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بزيارتها بمنزلها وتقديم دعم نقدي وعيني عاجل من مؤسسة التكافل، على أن يتم بحث ودراسة الحالة بشكل شامل، وعرض النتائج بشكل عاجل على محافظ الإسماعيلية لتقديم الدعم اللازم للأسرة.

وبناءً على عرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعد زيارة المنطقة، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتنظيم قافلة طبية شاملة، تضم خدمات التضامن الاجتماعي في مجال الحماية "تكافل وكرامة" ومكتب تقديم خدمات ذوي الهمم.