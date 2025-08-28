قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. فرص أمطار على بعض المناطق والعظمى في القاهرة 35
أخلاق النبي.. طريقة تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته
القانون يقر حصول ذوي الإعاقة على معاشين.. تعرف على الضوابط
فيديوهات فاضحة.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر نرمين طارق
10 غارات إسرائيلية على اليمن.. واستهداف قيادات الحوثي في صنعاء
محمود سعد يوجه رسالة لأنغام: “وحشنا صوتك يا نجمة العيلة”
ماذا نقول ونفعل يوم المولد النبوي؟
اجتماع موسع بتعليم قنا لاستعراض خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد
وحدة الصم التابعة للكنيسة الأسقفية تفتتح المرحلة الثانوية للتعليم الأكاديمي
حقل ألغام .. وزير النقل يكشف كيف تحوّل "غبة البوص" إلى ميناء السخنة العملاق | فيديو
إرجاع الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 بهذا التاريخ
فيديوهات ميتسكتش عليها | بلاغ عاجل من الزمالك للنائب العام لهذا السبب
محافظات

محافظ الإسماعيلية يستجيب لطلب مواطنة.. دعم عاجل للأسرة من مؤسسة التكافل

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، تقديم كافة أوجه الدعم لمواطنة من مركز ومدينة فايد، كان قد التقى بها خلال زيارته لمستشفى فايد التخصصي أول أمس الثلاثاء.

ن

حيث قامت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بزيارتها بمنزلها وتقديم دعم نقدي وعيني عاجل من مؤسسة التكافل، على أن يتم بحث ودراسة الحالة بشكل شامل، وعرض النتائج بشكل عاجل على محافظ الإسماعيلية لتقديم الدعم اللازم للأسرة.

وبناءً على عرض وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بعد زيارة المنطقة، وجَّه محافظ الإسماعيلية بتنظيم قافلة طبية شاملة، تضم خدمات التضامن الاجتماعي في مجال الحماية "تكافل وكرامة" ومكتب تقديم خدمات ذوي الهمم.

الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

