مياه القناة : بدء الاختبارات النظرية لشغل وظائف شركة محافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن بدء اختبارات شغل الوظائف للاعلان رقم (1) لسنة 2025 لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لعدد من الوظائف التخصصية و الفنية و المكتبية بالاضافة الى الوظائف الحرفية .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه خضع للاختبارات التحريرية عدد 1221 متقدما من المنطبقين عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ما بين مهندسين وكيمائيين بالاضافة الى الفنيين ( فنى كهرباء – فنى مشروعات – فنى ميكانيكا – فنى مساحة ) بمعرفة لجنة متخصصة من قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بشركة محافظات القناة وذلك بالمجمع التعليمى بمحافظة الاسماعيلية .

كما خضغ للاختبارات التحريرية بالوظائف الحرفية عدد 120 متقدما من المنطبقين عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ما بين ( عمال – سائقين ) وغيرها من الوظائف الحرفية وذلك بمركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه المستقبل .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الى ان هناك العديد من المشروعات التى تشهدها محافظات القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى وان توفير عناصر بشرية متميزة من الاهمية الكبيرة لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة، إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل الوظائف تأتي في إطار حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المتميزة ودعم منظومة العمل الداخلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المناطق بالشركة على مستوى محافظات القناة.