وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من قوات الرضوان في حزب الله
محامي هدير عبدالرازق: سنطعن بالنقض على حكم حبس موكلتي.. وهنخاطب مجلس النواب
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد رقم 40 بمركز الزينية ويتفقد مركز خدمة المواطنين
بتقدير 5 نجوم| «التعليم العالي» تحصل على اعتماد «المنظمة الحكومية المُبتكرة» من المعهد العالمي للابتكار
مواعيد مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية
وزيرة التضامن تشارك في فعالية بعنوان فلسطين والحماية الاجتماعية
سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات الأربعاء
هل صلاة قاطع الرحم صحيحة؟.. «الإفتاء»: نعم .. ولكن ثوابها منقوص
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
محافظات

مياه القناة : بدء الاختبارات النظرية لشغل وظائف شركة محافظات القناة

الاختبارات
الاختبارات
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عن بدء اختبارات شغل الوظائف  للاعلان رقم (1) لسنة 2025  لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة لعدد من الوظائف التخصصية و الفنية و المكتبية بالاضافة الى الوظائف الحرفية .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه خضع للاختبارات التحريرية عدد 1221 متقدما من المنطبقين عليهم  الشروط المطلوبة لشغل الوظائف ما بين مهندسين وكيمائيين بالاضافة الى الفنيين ( فنى كهرباء – فنى مشروعات – فنى ميكانيكا – فنى مساحة )  بمعرفة لجنة متخصصة من قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبالتنسيق مع قطاع الموارد البشرية بشركة محافظات القناة وذلك بالمجمع التعليمى بمحافظة الاسماعيلية .

كما خضغ للاختبارات التحريرية بالوظائف الحرفية  عدد 120 متقدما من المنطبقين عليهم  الشروط المطلوبة لشغل الوظائف  ما بين ( عمال – سائقين ) وغيرها من الوظائف الحرفية وذلك بمركز التدريب الاقليمى بمحطة مياه المستقبل .

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، الى ان هناك العديد من المشروعات التى تشهدها محافظات القناة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى وان توفير عناصر بشرية متميزة من الاهمية الكبيرة لاستلام المشروعات الجديدة لدى الشركة خلال الفترة المقبلة،  إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين لشغل الوظائف تأتي في إطار حرص الشركة على استقطاب الكفاءات المتميزة ودعم منظومة العمل الداخلي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين بمختلف المناطق بالشركة على مستوى محافظات القناة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
أرخص 5 سيارات سيدان
مازن الغرباوي
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

