بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات

علق الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر على المواجهة المنتظرة بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن اللقاء سيكون خارج التوقعات نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وقوة العناصر الأساسية في كل جانب.



وأشاد عبد الناصر، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “صدى البلد”، بالمديرين الفنيين يوريچ وعلي ماهر، موضحًا أن كلا الفريقين يمتلك سكوادًا قويًا يجمع بين الصلابة الدفاعية والقدرة الهجومية العالية، ما يجعل المباراة مرشحة لتقديم أداء ممتع للجماهير.



ودعا جماهير الكرة المصرية إلى الالتزام بالضوابط واحترام الدولة المضيفة، مشددًا على أهمية خروج البطولة في صورة مشرفة تعكس حضارة مصر الرياضية وتعزز من مكانة كرة القدم المصرية في المنطقة.وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية، أيضا إلى ديربي السوبر المصري الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، وسط حالة من الترقب والإثارة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة.



