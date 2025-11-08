نادر العشري: سيراميكا لا يظهر دائمًا بشكل جيد أمام الأهلي

تحدث نادر العشري لاعب فريق غزل المحلة السابق، عن توقعاته لمواجهة الأهلي والزمالك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال نادر العشري في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"فريق سيراميكا لا يظهر بشكل جيد أمام الأهلي وتشعر أن اللاعبين لا يمتلكون الثقة، دخول محمد صادق في مركز الظهير الإيسر كان نقطة ضعف في تشكيل سيراميكا أمام الأهلي".

وأضاف العشري: "كان لا بد من مشاركة حسين السيد بشكل أساسي بدلًا من محمد صادق، سيراميكا فشل في تقديم نفس المردود الفني الذي يقدمه في الدوري أمام الأهلي".

واختتم حديثه قائلًا: "مباراة بيراميدز وسيراميكا ستكون تجربة لكل اللاعبين، يورتشيتش وعلي ماهر لن يجازفوا باللاعبين الأساسيين في مباراة تحديد المركز الثالث".