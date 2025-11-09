تموين الأقصر: صرف 82.5 مليون رغيف خبز بلدي خلال أكتوبر

اعلن المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر أن المديرية صرفت ٨٢.٥ مليون رغيف خبز بلدي مدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية بمعدل يومي بلغ نحو ٢.٦ مليون رغيف يتم إنتاجها عبر ٣٠٨ مخبز بلدي مدعم موزعة على مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف الصافي أن إجمالي كمية الدقيق المدعم التي تم صرفها خلال أكتوبر بلغت ٣٩١٩ طنًا من خلال ٥٤٤ مستودع دقيق تعمل بشكل منتظم كما تم صرف مقررات السلع التموينية بنسبة ٩٩٪ بموجب البطاقات التموينية مما يعكس انتظام المنظومة التموينية في توفير السلع للمواطنين



وأشار إلى أن منافذ التموين بالمحافظة صرفت سلعًا حرة مقابل نقاط الخبز بإجمالي ٣٨٣ ألف جنيه لنحو ١٩٩٩٢ بطاقة تموينية لأصحابها الذين وفروا جزءًا من حصص الخبز المقررة لهم



وأكد وكيل الوزارة انتظام محطات الوقود في توفير جميع المواد البترولية من بنزين وسولار بالأسعار الجديدة المعلنة اعتبارًا من ١٧ أكتوبر دون أي أزمات أو نقص في الكميات موضحًا أن مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود يواصل عمله بكفاءة مع توافر الأسطوانات المنزلية والتجارية في مختلف المستودعات على مستوى المحافظة دون أي تزاحم أو شكاوى من المواطنين



واختتم الصافي تصريحه بالتأكيد على أن منظومة التموين بمحافظة الأقصر تعمل باستقرار تام وأن المديرية تتابع بصورة يومية حركة المخابز والمستودعات لضمان وصول الدعم التمويني والخبز البلدي إلى مستحقيه بجودة عالية

