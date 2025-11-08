قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحـتلال: رئيس الأركان التقى عائلة جولدن وأطلعها على التفاصيل المتوفرة لدى الجيش
محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله
الأمم المتحدة: المدنيون في الفاشر يعيشون فظائع لا يمكن تصورها
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق احتفالات مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر

مولد المارجرجس بالاقصر
مولد المارجرجس بالاقصر
شمس يونس

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس العامر بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، عن انطلاق فعاليات الموسم السنوي لاحتفالات الشهيد مارجرجس، غداً الأحد 9 نوفمبر 2025، وذلك بناءً على تعليمات نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ومجمع رهبان الدير.

وأوضح البيان الصادر عن الدير اليوم السبت 8 نوفمبر، أن أولى الفعاليات ستبدأ بإقامة "الزفة الأولى" للشهيد العظيم مارجرجس غداً الأحد، لتكون بمثابة الانطلاقة الرسمية لأسبوع الاحتفالات الذي يمتد على مدار 7 أيام متتالية، ويشهد توافد الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات الصعيد للمشاركة في الطقوس الدينية والصلوات داخل الدير ومحيطه.

وأشار البيان إلى أن إدارة الدير استعدت مبكراً لاستقبال الزائرين بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والصحية والتنظيمية، لضمان سير الفعاليات بسلاسة وتوفير جميع سبل الراحة والأمان داخل وخارج الدير طوال فترة الاحتفالات.

واختتم الدير بيانه بتهنئة الأقباط والزوار ومحبي الشهيد العظيم مارجرجس بمناسبة بدء الموسم السنوي، متمنياً للجميع أوقاتاً مليئة بالبركة والسلام خلال أيام الاحتفال.

الأقصر اخبار الاقصر جبل الرزيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

بطاقة الرقم القومي

غرامة وحبس| ما هي عقوبة السير ببطاقة منتهية.. أو بدونها ؟

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

بالصور

محمد هنيدي وحمادة هلال أبرز الحضور في عزاء المؤلف أحمد عبدالله

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد