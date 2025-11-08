انطلاق احتفالات مارجرجس بجبل الرزيقات في الأقصر

أعلن دير الشهيد العظيم مارجرجس العامر بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، عن انطلاق فعاليات الموسم السنوي لاحتفالات الشهيد مارجرجس، غداً الأحد 9 نوفمبر 2025، وذلك بناءً على تعليمات نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، ومجمع رهبان الدير.

وأوضح البيان الصادر عن الدير اليوم السبت 8 نوفمبر، أن أولى الفعاليات ستبدأ بإقامة "الزفة الأولى" للشهيد العظيم مارجرجس غداً الأحد، لتكون بمثابة الانطلاقة الرسمية لأسبوع الاحتفالات الذي يمتد على مدار 7 أيام متتالية، ويشهد توافد الآلاف من الزائرين من مختلف محافظات الصعيد للمشاركة في الطقوس الدينية والصلوات داخل الدير ومحيطه.

وأشار البيان إلى أن إدارة الدير استعدت مبكراً لاستقبال الزائرين بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والصحية والتنظيمية، لضمان سير الفعاليات بسلاسة وتوفير جميع سبل الراحة والأمان داخل وخارج الدير طوال فترة الاحتفالات.

واختتم الدير بيانه بتهنئة الأقباط والزوار ومحبي الشهيد العظيم مارجرجس بمناسبة بدء الموسم السنوي، متمنياً للجميع أوقاتاً مليئة بالبركة والسلام خلال أيام الاحتفال.