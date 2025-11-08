محافظ الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الاجتماع الدوري لمتابعة منظومة التقنين بهدف الوقوف على نسب الإنجاز وسير العمل بالمنظومة داخل المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط وغير المستوفية وغير الصالحة للتقنين بنطاق المحافظة، وما تم البت فيه من ملفات وكذلك المتبقي، وما تم من اتخاذه من إجراءات للانتهاء من باقي الملفات المتبقية.

وأشاد محافظ الأقصر بالجهود المبذولة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة باعتباره أحد أهم الملفات الحيوية، موجها بسرعة إنهاء ملفات التقنين المتبقية لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتقنين وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا للصالح العام.

شارك في حضور الاجتماع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومديرو الشؤون المالية والإدارية، والشؤون القانونية، وأملاك الدولة، والإيرادات والتحصيل، إضافة إلى مدير مديرية المساحة ، ومسئول الإصلاح الزراعي، ومسؤول منظومة نظم المعلومات الجغرافية.