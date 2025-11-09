قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك

وجه أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة صادمة لجماهير النادي الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية عبر أثير أون سبورت اف ام “إمام عاشور شارك في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة وبصورة منتظمة، ولكن زي ما قولتلكم قبل كدة مستحيل يشارك اليوم أمام الزمالك في نهائي السوبر بسبب عدم الجاهزية البدنية وتوروب هيرفض يجازف باللاعب بعد تعافيه من فيروس A”.

وتابع شوبير: “كمان في الزمالك، البرازيلي خوان بيزيرا لن يشارك اليوم أمام الأهلي في نهائي السوبر، واللاعب لم يتعافى من إصابة العضلة الخلفية، رغم الأنباء التي تتردد حول جاهزية اللاعب أو مطالبته المشاركة في المباراة”.

وتابع شوبير أن محمد شريف مهاجم الاهلي لاعب مميز و«كعبه عالي» على الفريق الأبيض، وتمكن من صناعة هدف لحسين الشحات في آخر قمة جمعت القطبين.