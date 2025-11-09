إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم /الأحد/، فتح الميناء، بعد تحسن الأحوال الجوية.

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، إعادة فتح البوغاز أمام حركة دخول وخروج السفن عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الميناء ينتظر وصول عدد من السفن لتصدير المنتجات السيناوية إلى الخارج.

وكانت إدارة ميناء العريش البحري أغلقت الميناء، مساء أمس؛ بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.