محافظات

الأقصر تستضيف ملتقى عن قضايا المناخ وتحديات التنمية الحضرية والسياحية

شمس يونس

استضافت محافظة الأقصر  ملتقى الحوار الوطني لقضايا المناخ بمحافظة الأقصر، الذي عُقد تحت عنوان التنمية الحضرية والسياحية لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بـالتنمية الحضرية والسياحية.

حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد ضرغامي وعبدالله الأمير ممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والمهندسة سماح صالح، والمهندسة ليديا عليوة ممثلي وزاره البيئة، والمهندس محمد رضوان  مدير إدارة شئون البيئة ممثلا عن ديوان عام محافظة الأقصر، والمهندس حموده صالح رئيس فرع جهاز شئون البيئة، ورشا شعبان مدير الادارة العامة للجان والمؤتمرات بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية عدد من الخبراء والشباب.

وتناولت أهم المحاور والمناقشات بالملتقى عدة نقاط محورية أبرزها تأثير التغيرات المناخية حيث تم استعراض أسباب وتأثيرات التغيرات المناخية بشكل خاص على قطاعي الحضر والسياحة في الأقصر، وتسليط الضوء على مبادرات ومشروعات قائمة تهدف للحد من تأثيرات المناخ.

كما تم تناول أبرز التحديات المناخية التي تواجه المحافظة، ودور التوعية في دمج قضايا المناخ بالتنمية البيئية والعمرانية، والمساهمة المطلوبة من الجهات الحكومية والمدنية والخاصة لدعم التنمية المستدامة والسياحة بالأقصر،  وكيف يمكن لقطاع الأعمال المساهمة في تدريب ودعم شباب الأقصر.

الاقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر

إسراء عبد الفتاح و حمدى المرغنى فى رحلة نيلية
طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة
للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟
صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك
