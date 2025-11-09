انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض محطة كهرباء منهارة في كوريا الجنوبية

أعلنت فرق الإنقاذ في كوريا الجنوبية عن انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض منشأة انهارت داخل محطة لتوليد الكهرباء، فيما لا يزال أربعة عمال في عداد المفقودين منذ وقوع الحادث يوم الخميس الماضي أثناء أعمال تفكيك الهيكل المعدني للمحطة التي كانت متوقفة عن العمل.



وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ رغم التحديات الكبيرة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يُعتقد أن العمال المفقودين عالقون فيها.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث في أولسان على الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية البناية المنهارة المحاطة ببنايات مماثلة.



ونشر رجال الإنقاذ أجهزة استشعار حراري ومناظير تعمل عن بعد وكلابا للمساعدة في عملية البحث والإنقاذ وتحديد موقع العمال المحاصرين تحت الأنقاض، على الرغم من أن جهودهم أعاقها الخوف من حدوث المزيد من الانهيارات.

