وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من خلال حركة توظيف جديدة بعد إعلانها عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف القيادية والفنية داخل ديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها، وذلك وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2025 الذي يوضح التخصصات المطلوبة وآليات التقديم.

وظائف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتطوير البنية الإدارية والفنية وتعزيز كفاءة منظومة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.

الوظائف داخل الديوان العام

ويتضمن الإعلان عددا من الوظائف داخل الديوان العام تشمل مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة بقطاعات الدراسات، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات البيئية والاجتماعية بقطاعات الدراسات.

كما أعلنت الشركة عن توافر وظائف بمنطقة كهرباء القاهرة تشمل رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال، ومدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي شمال وشرق بقطاع الكابلات، إلى جانب مدير عام الإدارة العامة لخطوط الجهد الفائق شمال بقطاع الخطوط الهوائية، ومدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية الجهد العالي بقطاع المشروعات.

وأوضحت الشركة توافر عدد من الوظائف بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، من بينها مدير عام الإدارة العامة لخطوط الساحل الشمالي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات، ومدير الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات شرق البحيرة، ورئيس قطاع شبكات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الخطوط والكابلات بقطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة لخطوط وكابلات القطاع الجنوبي.

كما شمل الإعلان وظائف بمنطقة كهرباء القناة، منها مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بورسعيد والإسماعيلية بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

وفي منطقة كهرباء مصر الوسطى أعلنت الشركة عن وظائف تشمل رئيس قطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات أسيوط والوادي الجديد، ومدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات المنيا، ومدير عام الإدارة العامة للحاسبات بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات بسمالوط.

الوظائف المتاحة

أما منطقة كهرباء مصر العليا فقد تضمنت الوظائف المتاحة رئيس قطاع شبكات قنا، ورئيس قطاع شبكات توشكي والعوينات، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط والكابلات بقطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس بمحطات محولات توشكي والعوينات، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس بمحطات محولات قنا، إضافة إلى مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات العوينات بقطاع شبكات توشكي والعوينات.

الشروط العامة للتقديم

وحددت الشركة عددا من الشروط العامة للتقديم، من بينها الحصول على النماذج الخاصة بالإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تشمل النموذج مستوفيا للبيانات ومنسوخا على الكمبيوتر، وبيان الحالة الوظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والمؤهلات العلمية الأعلى، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والأبناء أو شهادة ميلاد مميكنة.

وأكدت الشركة ضرورة استيفاء الشروط الخاصة لكل وظيفة وفقا لبطاقة الوصف، مع الالتزام بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية، وذلك في الإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان الشركة، مع تقديم أصل الطلب واثني عشر نسخة منسوخة على اسطوانة مدمجة، ويستمر قبول الطلبات حتى الثاني من ديسمبر 2025.