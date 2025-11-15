قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة: 16.5 ألف مريض في غزة يحتاجون علاجا خارج القطاع
وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
وفاة مشرفة وإصابة 23 طفلًا في انقلاب أتوبيس رحلات قادم من الإسماعيلية إلى أسوان
سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالسلام
حريق يلتهم محل عطارة في كفر طهرمس بالجيزة.. صور
مرصد الأزهر يعلق على دعوة جوارديولا لملء مدرجات مباراة «كتالونيا وفلسطين».. تفاصيل
وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة
يستعد لمواجهة كاب فيردي.. 6 معلومات عن خطيبة عمر مرموش نجم المنتخب
الصناعة تدعو الجادين لضخ استثمارات جديدة في 28 قطاعا لتقليل الواردات
انقلاب أتوبيس على صحراوى إسنا بالأقصر يسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر
محملة بالرمان.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ربع نقل وملاكي بسوهاج
بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود لحضور جلسة الاستئناف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.. التفاصيل الكاملة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من خلال حركة توظيف جديدة بعد إعلانها عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف القيادية والفنية داخل ديوان عام الشركة والمناطق التابعة لها، وذلك وفقا للإعلان رقم 5 لسنة 2025 الذي يوضح التخصصات المطلوبة وآليات التقديم.

وظائف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء

ويأتي هذا الإعلان في إطار جهود الشركة لتطوير البنية الإدارية والفنية وتعزيز كفاءة منظومة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية.

الوظائف داخل الديوان العام

ويتضمن الإعلان عددا من الوظائف داخل الديوان العام تشمل مدير عام الإدارة العامة لتخطيط الأحمال والطاقة بقطاعات الدراسات، ومدير عام الإدارة العامة للدراسات البيئية والاجتماعية بقطاعات الدراسات.

كما أعلنت الشركة عن توافر وظائف بمنطقة كهرباء القاهرة تشمل رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال، ومدير عام الإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والعالي شمال وشرق بقطاع الكابلات، إلى جانب مدير عام الإدارة العامة لخطوط الجهد الفائق شمال بقطاع الخطوط الهوائية، ومدير عام الإدارة العامة للأعمال المدنية الجهد العالي بقطاع المشروعات.

وظائف

وأوضحت الشركة توافر عدد من الوظائف بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، من بينها مدير عام الإدارة العامة لخطوط الساحل الشمالي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات، ومدير الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس لمحطات محولات شرق البحيرة، ورئيس قطاع شبكات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مدير عام الإدارة العامة للمشروعات الخطوط والكابلات بقطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة لخطوط وكابلات القطاع الجنوبي.

كما شمل الإعلان وظائف بمنطقة كهرباء القناة، منها مدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات بورسعيد والإسماعيلية بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات.

وفي منطقة كهرباء مصر الوسطى أعلنت الشركة عن وظائف تشمل رئيس قطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات أسيوط والوادي الجديد، ومدير عام الإدارة العامة للخطوط والكابلات المنيا، ومدير عام الإدارة العامة للحاسبات بقطاع التشغيل والتحكم والاتصالات بسمالوط.

الوظائف المتاحة

أما منطقة كهرباء مصر العليا فقد تضمنت الوظائف المتاحة رئيس قطاع شبكات قنا، ورئيس قطاع شبكات توشكي والعوينات، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات الخطوط والكابلات بقطاع المشروعات، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس بمحطات محولات توشكي والعوينات، ومدير عام الإدارة العامة للوقاية والاختبارات والقياس بمحطات محولات قنا، إضافة إلى مدير عام الإدارة العامة لمحطات محولات العوينات بقطاع شبكات توشكي والعوينات.

الشروط العامة للتقديم

وحددت الشركة عددا من الشروط العامة للتقديم، من بينها الحصول على النماذج الخاصة بالإعلان وبطاقة الوصف الوظيفي من الإدارة العامة لشئون الأفراد، مع إرفاق المستندات المطلوبة التي تشمل النموذج مستوفيا للبيانات ومنسوخا على الكمبيوتر، وبيان الحالة الوظيفية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصورتين شخصيتين حديثتين، وصورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي والمؤهلات العلمية الأعلى، إضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والأبناء أو شهادة ميلاد مميكنة.

وأكدت الشركة ضرورة استيفاء الشروط الخاصة لكل وظيفة وفقا لبطاقة الوصف، مع الالتزام بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار شاغلي الوظائف القيادية، وذلك في الإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان الشركة، مع تقديم أصل الطلب واثني عشر نسخة منسوخة على اسطوانة مدمجة، ويستمر قبول الطلبات حتى الثاني من ديسمبر 2025.

الوظائف الخالية وظائف الوظائف داخل الديوان العام الشركة المصرية لنقل الكهرباء نقل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إذاعة حلقة عبد اللّٰه رشدي

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

كروت الشحن

حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة

أنصار مرشح بمجلس النواب

الداخلية : القبض على أنصار مرشحين لمجلس النواب بالبحيرة والفيوم

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

انصار المرشح

الداخلية: إجراءات قانونية تجاه أنصار مرشح برلمانى بالشروق.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إزالة 39 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد بالغربية

اورمان بني سويف

إجراء 15 عملية عيون للمرضى غير القادرين في بني سويف

الطفل ياسين

الجلسة السادسة.. بدء استئناف المتهم في قضية تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور

بالصور

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا
علاج نزلات البرد سريعًا

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

فيتامين
فيتامين
فيتامين

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة
طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد