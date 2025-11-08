13 ألف جنيه شهريا.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بهذه المجالات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن طرح مجموعة من فرص العمل الجديدة للشباب ضمن مبادراتها المستمرة لدعم التشغيل وتوفير وظائف حقيقية برواتب مجزية، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر .

وظائف

وتستهدف الوزارة من هذه المبادرة تعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص.

وكشفت الوزارة عن توافر 300 فرصة عمل بإحدى كبرى شركات التغذية، حيث تتنوع الوظائف المتاحة بين مساعد مدير وعضو فريق، برواتب تتجاوز 13 ألف جنيه شهريا.

وتشمل التفاصيل المعلنة أن وظيفة مساعد المدير توفر راتبا صافيا يبلغ 13,150 جنيها مع شرط أساسي يتمثل في امتلاك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الفاست فود، بينما تتراوح رواتب أعضاء الفريق بين 8,770 و9,290 جنيها شاملة الحوافز.

وتشترط الشركة للتقديم في الوظائف المتاحة أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال أو متوسط، وألا يزيد عمره على 35 عاما، مع ضرورة توضيح الموقف من التجنيد، لضمان استيفاء الشروط الإدارية اللازمة.

وتتوزع أماكن العمل في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة الكبرى، من بينها التجمع الخامس، مدينة نصر، الجيزة، السادس من أكتوبر، ومصر الجديدة، بما يتيح فرصا متنوعة للراغبين في الالتحاق بالوظائف من مختلف أنحاء العاصمة.

وتقدم الشركة مجموعة من المزايا والحقوق الوظيفية للعاملين، تشمل حوافز مالية تصل إلى 2000 جنيه وبدلات بقيمة 1040 جنيها، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية الكاملة.

كما يحصل الموظفون على حوافز ربع سنوية وزيادات سنوية منتظمة، مع إمكانية الترقية بعد مرور ستة أشهر فقط من العمل، إضافة إلى فرص التدريب المستمر لرفع كفاءة العاملين.

وتوفر بعض الفروع بدل مواصلات للعاملين في مناطق التجمعات ومدينتي والشروق، مع بيئة عمل احترافية تشجع على التطور المهني والتميز.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التقديم متاح من خلال استمارة توظيف مصر الرسمية، على أن تتم المقابلات الشخصية يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025 من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء، بمقر إدارة بافلو برجر الكائن في 60 شارع عبد الله العربي، الحي السابع، بمدينة نصر.

وتؤكد الوزارة أن هذه الفرص تأتي في إطار خطتها لتمكين الشباب المصري اقتصاديا وتوفير وظائف برواتب مرتفعة داخل سوق العمل الخاص، بما يضمن بيئة مهنية آمنة ومحفزة، ويسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وتوسيع قاعدة التشغيل في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية.

و تشهد منصات التوظيف التابعة لوزارة الشباب والرياضة إقبالا واسعا من المواطنين، بعد إعلان الوزارة عن طرح عدد كبير من فرص العمل الجديدة للشباب من الجنسين داخل القاهرة وعدد من المحافظات، في إطار خطتها المستمرة لتوفير وظائف لائقة برواتب مجزية داخل شركات القطاعين الخاص والاستثماري.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر التي تهدف إلى تقليص معدلات البطالة وتيسير اندماج الشباب في سوق العمل من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات المحلية والدولية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة نحو دعم وتمكين الشباب اقتصاديا، عبر إتاحة فرص عمل حقيقية في مؤسسات كبرى توفر استقرارا ماديا ومهنيا وتفتح آفاقا للتطور الوظيفي المستدام، بما يعزز من قدراتهم على بناء مستقبل مهني قوي داخل بيئة عمل احترافية.

وأعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل متنوعة لدى شركة ماجد الفطيم كارفور في عدد من التخصصات التي تناسب مختلف المؤهلات والخبرات، حيث تشمل الوظائف المتاحة: مدير فرع، مدير قسم، كاشير، منسق ممرات، موظف خضار وفاكهة، موظف استلامات، مبيعات أجهزة، موظف أمن، شيف جزارة، شيف أجبان، شيف خباز، شيف حلواني، شيف سخن، شيف أسماك، باريستا، فني كهرباء، وفني صيانة تكييف وتبريد.

وتفتح هذه الوظائف المجال أمام الشباب لاكتساب خبرات عملية داخل مؤسسة رائدة في قطاع التجزئة، مع توفير بيئة عمل احترافية تقوم على التطوير المستمر والتدريب العملي في مختلف المجالات.

وفيما يخص شروط القبول، أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، سواء من الذكور أو الإناث، على أن يكون المتقدم حسن المظهر ويتمتع بمهارات تواصل جيدة، مع ضرورة وجود موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

وظائف

وتتوافر أماكن العمل في عدد من الفروع الرئيسية التابعة للشركة بمناطق الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والقاهرة الجديدة، مما يمنح المتقدمين حرية اختيار مواقع العمل الأقرب لهم.

ويحصل المقبولون في هذه الوظائف على مجموعة من المميزات الوظيفية الجاذبة، تشمل رواتب مجزية تحدد وفقا للخبرة والمؤهل، مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب يومين إجازة أسبوعيا، وتأمين طبي عائلي وتأمين اجتماعي، بالإضافة إلى وسيلة انتقال توفرها الشركة للعاملين في بعض الفروع.

كما يحصل الموظفون على أرباح وزيادات سنوية وفرص حقيقية للترقي داخل المؤسسة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن التقديم يتم من خلال استمارة التوظيف المخصصة عبر منصة توظيف مصر ، داعية الشباب الجادين إلى الاستفادة من هذه الفرص التي تمثل خطوة جديدة في مسار تمكين الكوادر الشابة ودمجها في سوق العمل بصورة منتجة ومستقرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم التشغيل وتحسين مستوى المعيشة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق بيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على الإبداع وبناء مستقبل مهني واعد داخل سوق العمل المصري.