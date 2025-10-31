قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات من خطر يهدد أولادك | هل تتحرش روبوتات الذكاء الاصطناعي بالمراهقين؟ .. كيف يحدث التلاعب النفسي الرقمي؟
بث مباشر لخطبة الجمعة بالعاصمة الإدارية
عطل مفاجئ بقطار ببني سويف يتسبب في توقف جزئي لحركة القطارات
الأمم المتحدة: الفاشر السودانية تحولت إلى بؤرة لفظائع ممنهجة
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم الجمعة 31-10-2025
رفع القدرة التنافسية.. تقدم بارز للجامعات المصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025
6721 فرصة عمل جديدة.. اعرف الأماكن والرواتب وطريقة التقديم
المطبخ المصري القديم.. فلسفة غذاء صحي تسبق عصرها
وزير الخارجية: ندعم أمن واستقرار المنطقة بإيجاد حلول سلمية للملف النووي
بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
موعد صلاة الجمعة .. اعرف التوقيت الشتوي الصحيح للصلوات الخمس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فرص عمل خالية.. تعلنها وزارة الشباب والرياضة.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون، عن الوظائف التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، من خلال عن طرح عدد كبير من فرص العمل الجديدة للشباب من الجنسين داخل القاهرة وعدد من المحافظات.

وظائف

 وذلك ضمن خطتها المستمرة لتوفير وظائف لائقة برواتب مجزية في شركات القطاع الخاص والاستثماري، بالتعاون مع مبادرة  توظيف مصر  التي تهدف إلى الحد من البطالة وتسهيل انخراط الشباب في سوق العمل من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات.

تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الدولة إلى دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، عبر توفير فرص عمل حقيقية في مؤسسات كبرى تضمن لهم استقرارا ماديا ومهنيا وتطورا وظيفيا مستمرا. 

وقد أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل لدى شركة  ماجد الفطيم كارفور  بعدد من التخصصات المتنوعة التي تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

تشمل الوظائف المطلوبة كلا من: مدير فرع، مدير قسم، كاشير، منسق ممرات، موظف خضار وفاكهة، موظف استلامات، مبيعات أجهزة، موظف أمن، شيف جزارة، شيف أجبان، شيف خباز، شيف حلواني، شيف سخن، شيف أسماك، باريستا، فني كهرباء، وفني صيانة تكييف وتبريد. 

وتتيح هذه الوظائف فرصا متعددة للشباب الراغبين في اكتساب خبرات مهنية داخل بيئة عمل احترافية تضمن التطور المستمر.

أما عن شروط القبول، فقد أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل متوسط على الأقل، على أن يكون المتقدم من الذكور أو الإناث، مع ضرورة وجود موقف واضح من التجنيد بالنسبة للذكور.

 وتتوفر أماكن العمل في فروع الشركة بكل من الشيخ زايد، والتجمع الخامس، والقاهرة الجديدة، بما يتيح للمتقدمين الاختيار وفقا لمواقعهم الجغرافية.

ويحصل المقبولون على مجموعة من المميزات والحقوق الوظيفية التي تشمل رواتب مجزية تحدد حسب الخبرة مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى يومين إجازة أسبوعيا، وأرباح وزيادات سنوية، وتأمين طبي عائلي، وتأمين اجتماعي، ووسيلة انتقال توفرها الشركة، فضلا عن بيئة عمل محفزة وفرص نمو وظيفي مستمرة داخل المؤسسة.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تمثل خطوة جديدة في طريق دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل بقوة وثقة، مشيرة إلى أن التقديم يتم من خلال استمارة التوظيف المخصصة عبر منصة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مبادرة  توظيف مصر.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة ودعم التوظيف المنتج، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق بيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على الإبداع وبناء مسار مهني ناجح داخل السوق.

وظائف وزارة الشباب والرياضة فرص العمل فرص العمل الجديدة القاهرة

