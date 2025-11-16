استمرار تكليف 350 معلما حاصلا على دبلومة الأمن القومي بوظيفة مدير مدرسة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا عاجلاً إلى مديريات التربية و التعليم ، أعلنت خلاله استمرار تكليف 350 من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة، في ذات مدارسهم حسب الكتاب الدوري المنظم لذلك ، استمرارا للإجراء التنفيذي القائم؛ وذلك لحين صدور الكتاب الدوري الخاص بالتجديد لهم للعام الثالث، أو موافاة المديريات بأية إجراءات تنظيمية أخرى بذات الصلة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ التوجهات العامة للدولة المصرية، وإيمانًا بالدور المحوري للكوادر التعليمية المتميزة في بناء منظومة تعليمية حديثة، وحرصاً على تحقيق استدامة جهود التنمية فيما يخص إعداد القيادات التربوية المؤهلة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في ضوء ما ورد بالكتاب الدوري رقم 38 الصادر بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۱۵، بشأن تكليف 350 من المعلمين الحاصلين على دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام، وما ورد بالكتاب الدوري رقم (۷) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٤، بشأن تجديد تكليف المعلمين الشاغلين لوظيفة مدير مدرسة)، والحاصلين على الدبلومة سالفة الذكر، للقيام بأعمال ذات الوظيفة لمدة عام، ونظراً لقرب انتهاء فترة تكليف مديري المدارس بموجب الكتب الدورية المشار إليها بعاليه، وحرصا على الاستقرار المؤسسي للعملية التعليمية بما يضمن عدم إحداث فراغ إداري أو ارتباك في سير العمل يستمروا فى مدارسهم وتكليفهم.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالإشارة إلى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة ؛ فإن الهدف الأساسي للمبادرة هو إعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس متميزين ومؤهلين لقيادة دقة عمليات التطوير في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي سابق للمديريات التعليمية ، أنه قد أثمرت هذه المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة عن تخريج الدفعة الأولى، وتكليفهم بموجب الكتاب الدوري رقم (۳۸) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام، ثم تم تجديد تكليفهم بالكتاب الدوري رقم (٧) بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٢٤م للقيام بأعمال وظيفة مدير مدرسة لمدة عام آخر.