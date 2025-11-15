قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب
أسعار كروت الشحن فودافون وأورنج واتصالات و we.. حقيقة الزيادة
الخارجية: إنقاذ 3 مصريين في منطقة حدودية بين تركيا واليونان
قضية جديدة.. فيريرا يطالب الزمالك رسميًا بمستحقاته قبل اللجوء لـ فيفا
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 15-11-2025
نيويورك تايمز: توقعات بصفقة عقارية كبرى في الدرعية بين السعودية وترامب
الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط متجهة إلى سنغافورة
الرئيس السيسي يوجه بتكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات البرية والبحرية للغاز والبترول
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار على هذه المناطق
الأغرب من نوعها.. مرشح بجنوب سيناء يبدأ حملته الإنتخابية للبرلمان من أعماق البحر بدهب
الرئيس السيسي: ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
كان سندي ..شقيقة إسماعيل الليثي تكشف اللحظات الأخيرة ومعاناتها
الرعاية الصحية: 800 ألف جراحة بـ43 مستشفى بمحافظات المرحلة الأولى

تدخل جراحي
تدخل جراحي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجمالي التدخلات الجراحية التي تم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل والتي بلغت 800 ألف عملية جراحية تم إجرائها بمستشفيات الهيئة بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان"، وذلك في كافة التخصصات الجراحية، ومنذ بدء انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى الآن.
 

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ما يقرب من 25% من إجمالي التدخلات الجراحية التي تم تنفيذها تعد عمليات دقيقة ومتقدمة وذات مهارة عالية، تم إجراؤها وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وبنسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التطور الكبير في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة.

وأضاف السبكي أن الهيئة تمتلك الآن 197 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وتعمل وفق أحدث الممارسات والمعايير العالمية لإجراء كافة أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من التدخلات البسيطة وحتى العمليات الكبرى والمعقدة، وذلك داخل مستشفيات الهيئة البالغ عددها 43 مستشفى في محافظات تطبيق المنظومة الست.

وتابع رئيس الهيئة: تطبيق المنظومة في توافر كم هائل من الخدمات الطبية المستحدثة والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بإقليمي القناة والصعيد، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل Whipple لاستئصال أورام البنكرياس، وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وزراعة القوقعة وإصلاح تشوهات وإعوجاج العمود الفقري وتفتيت حصوات الكُلى بتقنية الأشعات والموجات التصادمية وعلاج انسداد القنوات الصفراوية بتقنية راندفو، إلى جانب عمليات المناظير والميكروسكوبات، فضلًا عن استحداث تقنيات مثل القساطر لعلاج أمراض القلب دون جراحة باستخدام تقنيات TAVI و CTO، وغيرها من التقنيات والجراحات المستحدثة، وهو ما يمكن المواطن من الحصول على الخدمة الطبية ذات الجودة داخل محافظته دون تحميله مشقة الانتقال خارج المحافظة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل

وأشار السبكي: أن مستشفيات الهيئة وكافة منشآتها تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل وتوفير الرعاية والخدمات الصحية المتكاملة لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، مشيرًا إلى أن المستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغير الطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات ، لافتًا إلى تخفيف الأعباء المالية على كاهل المنتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، فالمنتفع لا يتكلف أكثر من 482 جنيه كنسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة، والتي تصل في أغلب الأحيان إلى مليون جنيه.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن هذه الأرقام والنجاحات تعكس ما وصلت إليه الهيئة من ريادة في تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة، وأنها تواصل العمل بخطى ثابتة نحو التحول إلى نموذج رعاية صحية ذكي وشامل يرتكز على الجودة، والابتكار، ورضاء المنتفعين، في إطار رؤية مصر 2030 نحو مجتمع صحي آمن ومستدام.

الرعاية الصحية محافظات المرحلة الأولى الممارسات العالمية التأمين الصحي الشامل القناة الصعيد

هل السحر اتفك؟.. مآسي حورية فرغلي قبل الاستعداد للزواج.. فقدت خطيبها وحُرمت من الإنجاب

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

بعد التخفيضات.. ارخص 5 سيارات موديل 2026 في مصر ‏

ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات
ارخص 5 سيارات

إيهاب توفيق يحيي حفلا جماهيريا كامل العدد في مدينتي.. صور

حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق
حفل إيهاب توفيق

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

