تطهير القولون بطريقة طبيعية يساعد على تحسين الهضم، التخلص من الانتفاخ، رفع الطاقة، وتعزيز قدرة الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات.

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بحسب ما نشره موقع هيلثي، فأنه مع نمط الحياة السريع وكثرة الأطعمة المصنعة، أصبح تنظيف القولون أمرًا ضروريًا لصحة أفضل.

الخطوة 1: شرب الماء بكميات كافية يوميًا

الماء هو الأساس في تنظيف الجهاز الهضمي، فهو يساعد على طرد السموم وتنشيط حركة الأمعاء.

ينصح بشرب 8–10 أكواب يوميًا، وزيادتها في فصل الصيف.

الخطوة 2: تناول الألياف الطبيعية

الألياف تنظف الأمعاء من الفضلات العالقة وتقلل مشكلات الإمساك.

من أبرز مصادرها:

– الخضروات الورقية

– الشوفان

– الفواكه مثل التفاح والكمثرى

– البقوليات

الخطوة 3: شرب مشروبات دافئة منظِّفة

مثل:

– الماء بالليمون

– الزنجبيل

– الشمر

– النعناع

هذه المشروبات تهدئ القولون وتساعد على تحريكه بشكل صحي.

الخطوة 4: إدخال البروبيوتيك للنظام الغذائي

البروبيوتيك يعيد التوازن للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.

يمكن الحصول عليه من:

– الزبادي

– الكفير

– المخللات الطبيعية

– الكرنب المتخمر

الخطوة 5: ممارسة الرياضة بانتظام

الحركة تحفّز الجهاز الهضمي وتمنع ركود الطعام داخل القولون.

يكفي 30 دقيقة يوميًا من المشي أو التمارين الخفيفة.

الخطوة 6: تقليل السكر والأطعمة المصنعة

هذه الأطعمة تزيد الالتهابات وتُبطئ الهضم، وقد تسبب اضطرابًا في القولون.

ركز على الطعام الطبيعي، الحبوب الكاملة، والخضروات.

الخطوة 7: الصوم المتقطع

يساعد الصوم لعدة ساعات يوميًا على إراحة الجهاز الهضمي، وتحسين وظائف القولون.