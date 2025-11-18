تطهير القولون بطريقة طبيعية يساعد على تحسين الهضم، التخلص من الانتفاخ، رفع الطاقة، وتعزيز قدرة الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات.
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
بحسب ما نشره موقع هيلثي، فأنه مع نمط الحياة السريع وكثرة الأطعمة المصنعة، أصبح تنظيف القولون أمرًا ضروريًا لصحة أفضل.
الخطوة 1: شرب الماء بكميات كافية يوميًا
الماء هو الأساس في تنظيف الجهاز الهضمي، فهو يساعد على طرد السموم وتنشيط حركة الأمعاء.
ينصح بشرب 8–10 أكواب يوميًا، وزيادتها في فصل الصيف.
الخطوة 2: تناول الألياف الطبيعية
الألياف تنظف الأمعاء من الفضلات العالقة وتقلل مشكلات الإمساك.
من أبرز مصادرها:
– الخضروات الورقية
– الشوفان
– الفواكه مثل التفاح والكمثرى
– البقوليات
الخطوة 3: شرب مشروبات دافئة منظِّفة
مثل:
– الماء بالليمون
– الزنجبيل
– الشمر
– النعناع
هذه المشروبات تهدئ القولون وتساعد على تحريكه بشكل صحي.
الخطوة 4: إدخال البروبيوتيك للنظام الغذائي
البروبيوتيك يعيد التوازن للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.
يمكن الحصول عليه من:
– الزبادي
– الكفير
– المخللات الطبيعية
– الكرنب المتخمر
الخطوة 5: ممارسة الرياضة بانتظام
الحركة تحفّز الجهاز الهضمي وتمنع ركود الطعام داخل القولون.
يكفي 30 دقيقة يوميًا من المشي أو التمارين الخفيفة.
الخطوة 6: تقليل السكر والأطعمة المصنعة
هذه الأطعمة تزيد الالتهابات وتُبطئ الهضم، وقد تسبب اضطرابًا في القولون.
ركز على الطعام الطبيعي، الحبوب الكاملة، والخضروات.
الخطوة 7: الصوم المتقطع
يساعد الصوم لعدة ساعات يوميًا على إراحة الجهاز الهضمي، وتحسين وظائف القولون.