محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
لأول مرة.. ولادة قيصرية بأسيوط العام لسيدة تعاني من مشيمة ملتصقة مع الحفاظ على الطفل
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

تطهير القولون بطريقة طبيعية يساعد على تحسين الهضم، التخلص من الانتفاخ، رفع الطاقة، وتعزيز قدرة الجسم على امتصاص المعادن والفيتامينات.

بحسب ما نشره موقع هيلثي، فأنه مع نمط الحياة السريع وكثرة الأطعمة المصنعة، أصبح تنظيف القولون أمرًا ضروريًا لصحة أفضل.

الخطوة 1: شرب الماء بكميات كافية يوميًا

الماء هو الأساس في تنظيف الجهاز الهضمي، فهو يساعد على طرد السموم وتنشيط حركة الأمعاء.
ينصح بشرب 8–10 أكواب يوميًا، وزيادتها في فصل الصيف.

الخطوة 2: تناول الألياف الطبيعية

الألياف تنظف الأمعاء من الفضلات العالقة وتقلل مشكلات الإمساك.
من أبرز مصادرها:
– الخضروات الورقية
– الشوفان
– الفواكه مثل التفاح والكمثرى
– البقوليات

الخطوة 3: شرب مشروبات دافئة منظِّفة

مثل:
– الماء بالليمون
– الزنجبيل
– الشمر
– النعناع
هذه المشروبات تهدئ القولون وتساعد على تحريكه بشكل صحي.

الخطوة 4: إدخال البروبيوتيك للنظام الغذائي

البروبيوتيك يعيد التوازن للبكتيريا المفيدة داخل الأمعاء.
يمكن الحصول عليه من:
– الزبادي
– الكفير
– المخللات الطبيعية
– الكرنب المتخمر

الخطوة 5: ممارسة الرياضة بانتظام

الحركة تحفّز الجهاز الهضمي وتمنع ركود الطعام داخل القولون.
يكفي 30 دقيقة يوميًا من المشي أو التمارين الخفيفة.

الخطوة 6: تقليل السكر والأطعمة المصنعة

هذه الأطعمة تزيد الالتهابات وتُبطئ الهضم، وقد تسبب اضطرابًا في القولون.
ركز على الطعام الطبيعي، الحبوب الكاملة، والخضروات.

الخطوة 7: الصوم المتقطع

يساعد الصوم لعدة ساعات يوميًا على إراحة الجهاز الهضمي، وتحسين وظائف القولون.

