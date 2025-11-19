قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي وظيفة ناقل الحركة في السيارات ؟

وظيفة ناقل الحركة في السيارات
وظيفة ناقل الحركة في السيارات
إبراهيم القادري

وظيفة ناقل الحركة في السيارة هو تنظيم السرعة و عزم الدوران القادمين من المحرك لتزويد العجلات بالقوة المناسبة للقيادة في مختلف الظروف، ويعمل كـ واسطة ميكانيكية لنقل الطاقة وتغيير نسب التروس بين المحرك والعجلات.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

بالاضافة إلي ان ناقل الحركة يسمح بفصل المحرك عن العجلات أثناء التوقف ويسهل التسارع السريع من الثبات.

- وظيفة ناقل الحركة في السيارات  :

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

توصيل وفصل القوة عن العجلات

يسمح ناقل الحركة بفصل المحرك عن العجلات، مما يسمح للسيارة بالتوقف دون إيقاف تشغيل المحرك، كما هو الحال عند التوقف عند إشارة ضوئية.

تغيير نسب التروس

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

يعمل ناقل الحركة علي توفير مجموعة من نسب التروس المختلفة لزيادة أو تقليل عزم الدوران والسرعة حسب الحاجة.

التروس المنخفضة

يوفر ناقل الحركة عزم دوران أكبر للتسارع القوي أو صعود المرتفعات.

التروس العالية

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

ناقل الحركة يسمح للسيارة بالسير بسرعات عالية مع عدد دورات أقل للمحرك، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود.

توفير وضع الرجوع للخلف

يتيح ناقل الحركة إمكانية عكس اتجاه دوران العجلات، مما يمكن السيارة من التحرك للخلف في جميع الاتجاهات .

تحسين كفاءة المحرك

من خلال الحفاظ على سرعة دوران المحرك ضمن النطاق الأمثل، يساعد ناقل الحركة على ضمان عمل المحرك بأقصى كفاءة ممكنة.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

وجدير بالذكر ان ناقل الحركة يعمل كوسيط ميكانيكي حيوي يترجم قوة المحرك إلى حركة فعالة وسلسة على الطريق.

أنواع مواضع ناقل الحركة الشائعة

P "Parking" :

وضعية الوقوف، وهي تمنع السيارة من الحركة.

R "Reverse" :

وضع الرجوع للخلف لتمكين حركة السيارة للخلف.

N "Neutral" :

الوضع المحايد، يفصل المحرك عن العجلات.

D "Drive" :

وضع القيادة للأمام، حيث يتم استخدام أقصى عدد من السرعات المتاحة.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات 

إما بالنسبة إلي الأرقام  1، 2، 3: فهي تستخدم في الأوتوماتيك لتثبيت السيارة على سرعات منخفضة أو متوسطة أو في الحالات التي تتطلب قوة إضافية، مثل صعود المرتفعات.

عزم الدوران ناقل الحركة وظيفة ناقل الحركة في السيارات تحسين كفاءة المحرك مواضع ناقل الحركة الشائعة صعود المرتفعات

