تعرف علي وظيفة ناقل الحركة في السيارات ؟

وظيفة ناقل الحركة في السيارة هو تنظيم السرعة و عزم الدوران القادمين من المحرك لتزويد العجلات بالقوة المناسبة للقيادة في مختلف الظروف، ويعمل كـ واسطة ميكانيكية لنقل الطاقة وتغيير نسب التروس بين المحرك والعجلات.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

بالاضافة إلي ان ناقل الحركة يسمح بفصل المحرك عن العجلات أثناء التوقف ويسهل التسارع السريع من الثبات.

- وظيفة ناقل الحركة في السيارات :

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

توصيل وفصل القوة عن العجلات

يسمح ناقل الحركة بفصل المحرك عن العجلات، مما يسمح للسيارة بالتوقف دون إيقاف تشغيل المحرك، كما هو الحال عند التوقف عند إشارة ضوئية.

تغيير نسب التروس

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

يعمل ناقل الحركة علي توفير مجموعة من نسب التروس المختلفة لزيادة أو تقليل عزم الدوران والسرعة حسب الحاجة.

التروس المنخفضة

يوفر ناقل الحركة عزم دوران أكبر للتسارع القوي أو صعود المرتفعات.

التروس العالية

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

ناقل الحركة يسمح للسيارة بالسير بسرعات عالية مع عدد دورات أقل للمحرك، مما يحسن كفاءة استهلاك الوقود.

توفير وضع الرجوع للخلف

يتيح ناقل الحركة إمكانية عكس اتجاه دوران العجلات، مما يمكن السيارة من التحرك للخلف في جميع الاتجاهات .

تحسين كفاءة المحرك

من خلال الحفاظ على سرعة دوران المحرك ضمن النطاق الأمثل، يساعد ناقل الحركة على ضمان عمل المحرك بأقصى كفاءة ممكنة.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

وجدير بالذكر ان ناقل الحركة يعمل كوسيط ميكانيكي حيوي يترجم قوة المحرك إلى حركة فعالة وسلسة على الطريق.

أنواع مواضع ناقل الحركة الشائعة

P "Parking" :

وضعية الوقوف، وهي تمنع السيارة من الحركة.

R "Reverse" :

وضع الرجوع للخلف لتمكين حركة السيارة للخلف.

N "Neutral" :

الوضع المحايد، يفصل المحرك عن العجلات.

D "Drive" :

وضع القيادة للأمام، حيث يتم استخدام أقصى عدد من السرعات المتاحة.

وظيفة ناقل الحركة في السيارات

إما بالنسبة إلي الأرقام 1، 2، 3: فهي تستخدم في الأوتوماتيك لتثبيت السيارة على سرعات منخفضة أو متوسطة أو في الحالات التي تتطلب قوة إضافية، مثل صعود المرتفعات.