بعد إيقافه بفرمان الكاف| غياب المشاغب عن مباراتي الهلال وصن داونز

يغيب نجم فريق الهلال السوداني اللاعب الرواندي جان كلود عن مباراتي فريق ماميلودي صن داونز ضمن منافسات دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا بعد قرار الإيقاف الصادر من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف.



ويلتقي فريق الهلال وصن داونز الجنوب إفريقيا ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا خلال يومي 23 يناير و30 من الشهر ذاته.



كان نادي الهلال السوداني أعلن رفضه للعقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف بعد أحداث مباراة مولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا.



وتغلب فريق الهلال السوداني على نظيره فريق مولودية الجزائر بهدفين مقابل هدف في إفتتاحية مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد نادي الهلال السوداني عزمه للإستئناف لدى الكاف على العقوبات المفروضة عليه مع التلويح بـالتصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية كاس.



وجاءت عقوبات الكاف على نادي الهلال السوداني على النحو التالي:



العقوبات طالت اللاعب جان كلود بالإيقاف لمدة "3" مباريات وتغريمه مبلغ "5000" دولار .



إيقاف محلل الأداء وليد شرشاري "3" مباريات وتغريمه مبلغ 5000 دولار وتغريم نادي الهلال مبلغ 15000 دولار



وشهدت مباراة الهلال السوداني ومولودية الجزائر استفزاز المهاجم الرواندي جان كلود نجم الفري قالسوداني للاعبى المولودية عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء ما جعل أرضية الميدان فى حالة من الهرج والمرج والإشتباكات لولا تدخل الأمن الذي نجح في فض الإشتباك.